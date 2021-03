Margarita del Val analiza el "cambio radical" que viviremos en verano: "Hay que estar preparados"

Margarita del Val es una de las científicas más importantes del CSIC y de España. Desde el minuto uno de esta pandemia, ha analizado la evolución epidemiológica de la covid-19 y cada paso que han realizado las autoridades sanitarias para frenar la propagación del virus.

Recientemente ha concedido una entrevista en eldiario.es, y Del Val ha asegurado que la pandemia evolucionará en función de la vacunación de los grupos más vulnerables, los mayores de 70 años y personas con dolencias crónicas. La viróloga ha afirmado que, cuando esas personas estén inmunizadas, viveremos un "cambio radical para mejorar en la situación". Además, ha puesto fecha: sucederá en verano. En ese período, nuestro país mejorará las circunstancias que actualmente atravesamos.

Estas palabras dan un aliento de esperanza tras un año difícil. 365 días después, una de las virólogas más prestigiosas de nuestro país ven cierta luz al final del túnel. Sin embargo, a pesar de este buen pronóstico, la científica ha advertido de que debemos permanecer precavidos y no adelantarse a los hechos. Por lo menos, hasta que el 100% estén vacunadas.

"No sabemos si los vacunados serán contagiosos, no lo sabemos. No se pueden interpretar los datos de Israel como que los vacunados no contagian", aseguraba Del Val.

Un escenario más positivo, por tanto, el que se dibuja para verano con una evolución de la vacunación como telón de fondo.

Así explicó del Val el error de cálculo del Ejecutivo con la vacuna

Margarita del Val ha querido explicar recientemente en el programa de La Sexta algunas claves importantes para entender por qué el Gobierno no debe pensar en ese 70%, sino buscar lo antes posibles llegar al total de personas vulnerables: "El objetivo no puede ser el 70%. Las vacunas que tenemos no protegen de la infección de una persona vacunada. Es decir, una persona vacunada puede infectarse, no tendrá síntomas, no se enterará y entonces por lo tanto no protegerá a nadie de su alrededor. El objetivo de ese 70% es cuando tenemos vacunas totales, vacunas que son un escudo y que evitan totalmente que el virus entre en nuestro interior si estamos vacunados y que se multiplique", aseguraba.

Además, añadía que "como no es el caso no tiene sentido llegar a ese número mágico. Cuando ya tengamos por encima de 70 años vacunados. Será un hito muy importante".