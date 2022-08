La decisión de un bar sobre su horario de apertura que ha dejado a cuadros a una clienta: el dueño responde

Julio y agosto son meses de vacaciones. Millones de personas se marchan a las zonas más turísticas del país para descansar unos días y disfrutar de la gastronomía y las atracciones turísticas que hay en los lugares de destino. En estas semanas, es habitual ver instantáneas de bares, terrazas y chiringuitos llenos.

En este sentido, la cuenta de Twitter ' Soy camarero ' comparte mucho contenido sobre el día a día de la hostelería en nuestro país. En esta ocasión ha compartido la crítica de una clienta sobre el horario de atención de un restaurante, que se ha hecho viral por la respuesta que le ha dado el dueño del restaurante en cuestión.





El hecho es que la clienta se quejó de que fue a comer a este restaurante durante sus vacaciones y no pudo hacer un pedido porque eran más de las 15:30 de la tarde y la cocina ya estaba cerrada. En este sentido, la clienta se ha quejado de que, en temporada alta de vacaciones, no fue atendida pasadas las 15:30 de la tarde. Este hecho ha provocado que en las reseñas solo le diese una estrella de cinco al local, acompañada de la queja escrita: "No entiendo que esté en un sitio de vacaciones y no se puedan hacer un pedido a las 15:30 porque cierra la cocina. ¡Flipo!"

El dueño no ha dudado en responder de forma educada a la queja de la clienta, explicando que el cierre de la cocina se produce para respetar el horario de los trabajos de la hostelería : "Hola Rosa. Hay una cosa que son los derechos de los trabajadores, y aunque estés de vacaciones hay que respetar, y a la hostelería, aunque en muchos sitios no se respeta, hay que empezar a hacerlo. Rosa, sentimos que no pudieras pedir, pero tenemos que cumplir con los horarios. Lo sentimos".

El tuit, publicado el pasado 29 de julio, se hizo viral rápidamente y días después ya ha cosechado casi 21.000 'Me gusta' y más de 2.403 retuits. Además, muchos otros usuarios han querido dar su opinión sobre lo sucedido en este bar: "Del mismo modo que cada persona decide que hacer con su dinero , el dueño de un local de restauración, pone sus normas, y el cierre de una cocina a las 15:30 no es descabellado, lo que pasa que había una mala costumbre de que el cliente siempre tiene razón y no siempre es así".

También, otros usuarios han planteado que este 'problema' se solucionaría con la aplicación de turnos de trabajo: "Bueno, también se respetan derechos humanos haciendo turnos de mañana y turnos de tarde y no cerrando, pero bueno, eso ya otro tema. Voy a suponer que no es un restaurante que gane poco como para cubrir turnos, ya que está posicionado en un "sitio de vacaciones".