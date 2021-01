¿Debería Twitter bloquear a Maduro por vender un tratamiento "milagroso" contra la covid?

Hace varios días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este domingo unas gotas que calificó como "milagrosas" y que, aseguró, neutralizan la covid-19 en un 100 % al usarlas cada cuatro horas.

"Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100 % del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández", dijo el mandatario durante una alocución televisada en la que ofreció un balance sobre la pandemia en Venezuela.

Este tratamiento, explicó, es producto de varios estudios clínicos, científicos y biológicos que se extendieron durante nueve meses e incluyeron experimentación en enfermos, moderados y graves, que, siempre según el mandatario, se recuperaron de la enfermedad gracias a estas gotas. Pero, ¿cuánto es de factible esta medicina? ¿debería Twitter censurar estas declaraciones? La reflexión y el debate permanecen en redes sociales, dada la influencia que tienen las palabras de personalidades como Maduro o Trump ante la opinión pública.

Movilizan y concentran a miles de personas. Bien de personas que comparten sus opiniones o, por el contrario, las denuncian.

Vídeo

Donald Trump, llegó a sugerir la posibilidad de tratar el coronavirus con "una inyección" de "desinfectante" o aplicando "luz solar" en el cuerpo humano para poder así vencer a la Covid-19, la enfermedad generada por el virus, según ha informado la cadena NBC. "Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso", afirmaba.

Además, su perfil en esta reconocida red social fue bloqueado por sus mensajes sobre el Capitolio. Twitter eliminaba la cuenta particular del presidente y borraba, sobre todo, un vídeo en el que llamaba a sus partidarios a cesar la violencia con un mensaje que no solo no condenaba sin paliativos los incidentes, sino que parecía elogiar a sus simpatizantes, a los que describió como gente "muy especial" al tiempo que redoblaba sus acusaciones sobre el infundado fraude electoral y depositaba la culpa en "otras personas", sin especificar.

Este mensaje de Trump también era retirado en Facebook, otra plataforma utilizada de manera habitual por sus seguidores.

¿Cuáles son las reglas de uso de Twitter?

La duda que acecha es: ¿Por qué a Trump sí y a Maduro, que habla de un tratamiento 'milagroso' contra la covid-19, no? ¿Dónde empieza y acaba el criterio?

Las reglas de uso de Twitter indican que tienen como objetivo "garantizar que todas las personas puedan participar en la conversación pública de manera libre y segura". Asimismo, aseguran que los comportamientos de incitación al odio, terrorismo/extremismo violento y la integridad electoral también serán suprimidas en esta red social.

El debate ante la opinión pública, sea como fuere, permanece. Veremos si finalmente Twitter tomará acciones contra Maduro o por el contrario dejará ese vídeo en redes sociales.