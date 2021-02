¿Debería España no vacunar a los mayores de 65 con AstraZeneca? Estos son los países que ya lo han decidido

La vacuna de AstraZeneca está a punto de llegar a España. La primera remesa aterrizará en nuestro país entre el 6 y el 8 de marzo, con 1,8 millones de dosis. Sin embargo, todavía no está claro si podrá ser suministrada a los mayores de 65 años. La decisión, que no se conocerá hasta este jueves, se ha convertido en todo un quebradero de cabeza no sólo para nuestro Ministerio de Sanidad, sino también para los de otros países.

La realidad es que no está nada claro si conviene dar el paso o no: de hecho, España no va a aplicar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 80 años, los siguientes en el plan de vacunación (solo recibirán vacunas basadas en ARNm, es decir, las de Pfizer-BioNTech y Moderna). Tanto la EMA (European Medicines Agency) como los expertos consideran que falta información sobre la eficacia de la vacuna en los mayores de 55 años.

“Todavía no hay suficientes resultados en participantes mayores (mayores de 55 años) para proporcionar una cifra sobre la eficacia de la vacuna en este grupo”, reconoció la EMA en su autorización. Aunque como “se espera protección” (por la respuesta inmune de este grupo de población, la experiencia con otras vacunas y la información fiable sobre seguridad en esta población), concluye que “la vacuna puede usarse en adultos mayores”.

Aun así, los expertos prefieren ser cautos, ya que los datos preliminares sí hablan de una bajada de la eficacia en los mayores de 65 años. Como hay estudios en curso aún por concluir que incluyen dos grupos de mayores (de 55 a 69 años y mayores de 70), quizá habría que vacunar primero con AstraZeneca a los sanitarios.

No obstante, también los hay que creen que no hay tiempo que perder ni vacunas que desperdiciar. Eso sí, la propia AstraZeneca reconoció que apenas contó con voluntarios mayores en la fase 3 del ensayo de la vacuna. Sí los hubo en la fase 2, con la misma reacción inmunológica que en las otras edades.

Con las dosis que van a llegar en un principio a nuestro país, no alcanza para los mayores de 80 años, que son 2,8 millones. Puede que ese sea otro de los motivos por los que no van a recibir la vacuna de AstraZeneca. Aun así, se van a necesitar 18 millones de dosis para poder vacunar a los 9,3 millones de mayores de 65 años españoles, y parece difícil poder llevar a cabo la tarea sólo con las vacunas de Pfizer y Moderna.

Ahora mismo, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Austria y Suecia han decidido que sus mayores de 65 años no reciban la vacuna de AstraZeneca. Todo apunta a que España se unirá a estos países en las próximas horas: Fernando Simón ya dejó caer el lunes que era “muy posible” que así sea.