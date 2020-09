Cvirus.-Pinto remite dos cartas a Sanidad pidiendo la reapertura de las Urgencias en Primaria y más personal

La concejala de Salud Pública de Pinto, Lidia Rupérez, ha remitido dos cartas a la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la que la reapertura de las urgencias de Atención Primaria en la localidad, al tiempo que demanda "más personal" para los centros de salud.

La edil ha asegurado que siguen "esperando respuesta" por parte del consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, al que han reclamado repetidamente una "solución inmediata ante la grave situación que se vive en los centros de salud de nuestra ciudad".

"Hemos enviado dos cartas: una solicitando la reapertura del servicio de urgencias y otra demandando una solución inmediata ante el colapso al que se enfrentan los centros de salud de Pinto. Recordemos que no tenemos hospital y esta situación nos obliga a trasladarnos a otras ciudades para recibir atención médica", ha detallado.

Desde el pasado mes de marzo, en pleno confinamiento, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la ciudad está cerrado. Esta situación se ve agravada teniendo en cuenta la saturación que está sufriendo la Atención Primaria de los centros de salud por la falta de personal y el aumento de demanda ciudadana, según fuentes municipales.

Como el 112 y el SUAP se desplaza a los domicilios para atender las urgencias y no llegan a todos los avisos, los vecinos optan por trasladarse al hospital cuando tienen la necesidad de atención médica en los horarios que no cubren los centros de salud o estos no pueden asumirla, lo que provoca que el hospital se colapse, según fuentes municipales.