CSIF rechaza la propuesta de Celaá de cambiar el acceso a la función docente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado este jueves las propuestas del Ministerio de Educación para modificar el acceso a la función pública docente, que considera no servirán para mejorar el modelo actual porque es "muy parcial" y no responde a las necesidades del colectivo.

Durante la Mesa Sectorial de Educación, el Ministerio ha presentado hoy a CSIF y al resto de los sindicatos las modificaciones del real decreto que regula el acceso e ingreso a la función pública docente.

Según CSIF, "no tiene sentido poner más parches al modelo actual precisamente ahora que el Gobierno ha anunciado que ultima una reforma general para acceder al empleo público en todo el país".

El sindicato más representativo en las administraciones públicas critica además que con esta reforma, el Ministerio "prevé que los profesores técnicos de Formación Profesional (FP) no puedan optar a oposiciones si no tienen título universitario, con lo que deja fuera a profesores de distintas especialidades".

Pretende "suprimir el anexo VI -titulaciones equivalentes a efectos de docencia para el Profesorado Técnico de FP de las especialidades que no disponen de titulación universitaria-. Así, ni los aspirantes ni el profesorado interino de este cuerpo de FP sin titulación universitaria podrían optar a las plazas que oferten las administraciones educativas".

Para CSIF, este profesorado técnico es necesario para el sistema educativo y para la calidad de la formación profesional, por lo que "no seremos cómplices de una medida que rechazamos de plano".

"Exigimos que todo el profesorado técnico quede integrado en el sistema educativo, sin pérdida de condiciones laborales. Mientras esta cuestión no urgía porque no afecta en ningún caso a las oposiciones de 2021, no se ha abordado la disposición de la Lomloe mediante la cual se declara a extinguir" dicho cuerpo.

Por ello, la CSIF ha exigido abordar este tema en una mesa monotemática urgente.

Durante la Mesa Sectorial se ha abordado también la posibilidad de que se exija la acreditación del conocimiento de lenguas extranjeras en los procedimientos selectivos del personal docente.

CSIF se opone a esto último porque "afectará a la igualdad de oportunidades de los opositores y consolidaría un modelo de bilingüismo que no funciona".

Hasta ahora, no es obligatorio tener conocimientos de idiomas para acceder a la docencia, ya que el aprendizaje de idiomas es competencia del profesorado de lenguas extranjeras.

El sindicato recuerda que el sistema universitario sigue titulando a las personas no bilingües, por lo que si finalmente se aprueba esta medida "solo aquellos con un nivel económico suficiente podrán obtener las acreditaciones oficiales de idiomas y por tanto acceder al empleo público en perjuicio de los profesionales con menores recursos". EFE