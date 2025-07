Crece en España la contratación de seguros médicos para viajes

A la hora de planificar un viaje, todos seguimos un patrón común. Primero elegimos a las personas con las que queremos realizarlo, luego el destino que deseamos visitar, alquilamos el alojamiento…. y ahí surge la duda. ¿Contratamos un seguro de viajes? Según indica un estudio realizado por AXA, en 2024 la respuesta del 56% de la gente era positiva cuando se trataba de destino en el extranjero. Un porcentaje que, según Nicolás Jabonero, director de producto de Seguros y Finanzas Personales de Kelisto, ha aumentado tras el incidente de Ángela Agudo en Tailandia.

Este caso sucedió a partir del 6 de octubre de 2024. Cuando Ángela, una chica de Godelleta (Valencia) tuvo un grave accidente de moto en la isla de Ko Tao, Tailandia. A pesar de que llevaba casco, la joven sufrió un traumatismo craneal que la hizo entrar en coma y tuvo que ser trasladada a Bangkok para ser operada de urgencia. Ángela tenía un seguro de viaje, con una póliza que le cubría unos gastos máximos de 75.000€. Estos se agotaron rápidamente, pues el precio de la UCI en Tailandia llegaba a los 5.000€ diarios. Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de ese mismo año, la familia de la joven abonó un total aproximado de 23.324€. Fue entonces cuando se pidió ayuda institucional, pero el Gobierno español no apoyó la idea de usar un avión militar para repatriarla. Esto obligó a la familia de la joven a poner en marcha un ‘crowdfunding’ con el que lograron recaudar 301.711€ en unos pocos días. Una cantidad que superó los objetivos económicos previstos para la repatriación. El avión medicalizado hasta el Hospital La Fe de Valencia tuvo un coste de 240.890€. Este vuelo se realizó ese mismo mes de noviembre y tuvo que hacer escalas en Dubai y Zúrich. Actualmente, Ángela sigue ingresada y siendo atendida con cuidados intensivos en este hospital. Aunque, según indican sus familiares en sus respectivas redes sociales, va evolucionando lentamente.

“A partir de ahí hubo un repunte de contrataciones de seguros de viaje, porque es verdad que es un seguro que la gente no piensa en él hasta que puede ocurrir algo o hasta que se entera de alguien que le ha ocurrido algo. Y ahora mismo sí que ha habido un repunte y un aumento de interés por informarse de los seguros de viaje y contratarlos. Estamos en un momento en el que estamos en un repunte de contrataciones” aseguró Jabonero.

Según la ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), en España se emiten más de 10 millones de seguros de viaje cada año. Gabriela y Rodrigo, son dos buenos ejemplos de ello. Estos dos jóvenes viajeros aseguraron ante el micrófono de COPE que siempre suelen contratar un seguro cuando emprenden una aventura, especialmente cuando está es a un destino lejano.

ES RENTABLE ESTAR SEGURO

Acerca de su rentabilidad, la experiencia demuestra que el riesgo de qué suceda algún inconveniente es mayor del que consideramos en muchas ocasiones. La patronal UNESPA realizó un estudio en el que recogió más de 312.000 incidentes en viajes españoles hacia el extranjero, el 60% por enfermedad u hospitalización. En estos casos, el hecho de no tener un seguro puede acarrear un coste de facturas médicas desorbitado. En países como Estados Unidos, una hospitalización media, como por ejemplo, una apendicitis, puede suponer un coste de entre 30.000 y 50.000 €. Los seguros de viajes ofrecen una tarifa que exime de preocupación a los viajeros.

“Ha habido ya muchos casos en los cuales por un coste muy reducido que tiene el seguro, que puede estar entre los 60 y los 100 euros, te ahorras todo tipo de preocupaciones en el viaje y ante cualquier inconveniente lo tienes cubierto”, afirmó el director de producto de Seguros y Finanzas Personales de Kelisto.

El precio es difícil de estipular de manera genérica. Pues varía según diversos factores tales como la edad, la duración, el destino (sobre todo diferenciándose entre si el viaje es en territorio europeo o en el extranjero, por la distinción de precios en los gastos médicos) y especialmente, las coberturas.

LA DUDA NO ES SI CONTRATARLO O NO, ES CUÁL GOGER

Sin embargo, es importante precisar cuándo esta decisión es más o menos recomendable. Según Nicolas Jabonero, la duda no está tanto en si contratarlo o no, sino en el tipo de seguro que se debe contratar. Esta cuestión varía según el destino al que deseemos viajar. Jabonero destaca un primer tipo de seguro, el cual recomienda contratar siempre, que cubre: cancelación de viaje, pérdida de maletas, retrasos…. Y otro de asistencia en viaje que se hace cargo de gastos médicos o de repatriaciones en caso de que sea necesario. Este segundo tipo es aconsejable para viajes fuera de la Unión Europea.

El factor por el que este cambio sucede es porque en España esos gastos los cubre la Seguridad Social y en la Unión Europea una tarjeta sanitaria que Nicolás Jabonero recomienda tener. Esta tarjeta, tal y como nos explica el director de producto de Seguros y Finanzas Personales de Kelisto, nos cubre urgencias.

“No te vale si tienes una enfermedad y dices me voy a Francia porque me quiero operar allí. Te sirve si estás en Francia, por ejemplo, tienes una caída y te fracturas el pie. Vas a ir a urgencias, te van a cubrir todo lo necesario y no te van a costar nada. Pero obviamente si es una enfermedad que no sea urgente no te la va a cubrir la tarjeta sanitaria. Vendrás a tu país y te operaras en tu país”, explicó Jabonero.

El principal problema al que se enfrentan muchos usuarios a la hora de contratar un seguro es saber cuál es el que mejor les viene según su situación. Ante esta posición, Jabonero tiene una recomendación clara “comparar”. Eso sí, fuera de Europa afirma que “teniendo en cuenta que el coste de hospitalización diario está en torno a los 5.000 o 6.000 euros, lo mínimo que recomendaría sería unos 200.000 o 250.000 euros. Con menos de eso para cualquier cosa poco grave vas a estar más que cubierto. Pero si quieres viajar con tranquilidad y que un problema no te vaya a amargar las vacaciones recomendaría eso por lo menos”.

Además, el 26% de la población española cuenta con un seguro privado y a la hora de viajar se pregunta si este le ofrecerá una cobertura suficiente. La recomendación de Nicolás Jabonero es llamar siempre a nuestra aseguradora y preguntar qué nos cubre o, en caso de que no nos parezca suficiente, que opciones tiene para aumentar la póliza. Sin embargo, no debemos perder de vista que las compañías externas se dedican específicamente a estos temas y que por ello suelen están más preparadas.