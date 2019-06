Un cortejo fúnebre de elefantes cruza una carretera cargando con una de sus crías muerta

El tráfico dejó de circular por esta carretera de un parque forestal de la India ante lo que parecía ser un funeral realizado por un grupo de elefantes a una de sus crías muertas.

El vídeo, compartido en Twitter por un oficial del Servicio Forestal, muestra cómo, ante la atónita mirada de un grupo de personas que se habían bajado de sus coches, un elefante aparece desde un lado del bosque que rodea la carretera mientras cuelga de su boca una cría muerta.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0