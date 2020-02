El error que cometes al lavarte las manos y que debes evitar ante la amenaza del coronavirus

Es una actividad a la que apenas le damos importancia, pero que ha cobrado un protagonismo capital en los últimos días: lavarse las manos. Algo tan cotidiano como esto dista mucho de ser una nimiedad. Para demostrártelo, en COPE te contamos por qué debes seguir este hábito (seguramente más veces de las que te crees) y los errores más comunes al ponerlo en práctica. Sin olvidar los momentos más apropiados para aplicarlo.

¿Por qué tenemos que lavarnos las manos?

Gripe común, gripe A, neumonía, catarro común, gastroenteritis, conjuntivitis, alergias y afecciones de la piel… Son sólo algunas de las más de 200 enfermedades que se pueden transmitir a través de las manos. De ahí la importancia de lavárnoslas, ya que hacerlo nos protege de infecciones, la propagación de enfermedades y la resistencia antibiótica.

Si nos las lavamos, también podemos acabar con los microorganismos: el baño, los alimentos crudos y sin lavar, las toses y estornudos, los objetos que pasan por muchas manos, los animales, los móviles, las heridas…

¿Qué errores tienes que evitar al lavarte las manos?

Si el lavado dura menos de un minuto y frotamos menos de 20 segundos, no estamos haciéndolo bien. Dorsos, pulgares y muñecas son importantes, pero solemos descuidar estas zonas en el lavado.

Lavarse las manos menos de seis veces al día es otro error habitual (conviene hacerlo siempre que la ocasión lo requiera). Si no usamos jabón o geles desinfectantes (que no requieren lavado), el agua por sí sola no sirve de nada.

No aclararnos bien las manos o no secárnoslas de forma correcta tampoco ayuda: esas zonas húmedas que quedan son foco de bacterias.

¿Cuándo es preferible lavarse las manos?

Hay dos grandes lugares donde tenemos que tener en cuenta la higiene de las manos: nuestra casa y nuestro trabajo.

En casa, hay que lavarse las manos cuando lleguemos, antes de ponerse a cocinar y después de utilizar el baño. También si vamos a atender a un bebé o anciano y si tenemos una mascota a la que hemos tocado (por jugar con ella, sacarla a pasear, bañarla…).

En cuanto al lugar de trabajo, hay que ir a lavarse las manos si hemos utilizado transporte público para llegar hasta allí. Como en casa, el momento posterior a usar el baño es otro en el que no podemos dejar de lavarnos las manos. Como a la hora de comer (antes de hacerlo) y si manipulamos cualquier objeto que esté sucio.

¿Cómo se lava uno bien las manos?

Hay cinco pasos imprescindibles para que la tarea de lavarse las manos resulte satisfactoria. Primero, hay que mojarlas en el agua, y esta, claro, debe estar limpia. Si las manos están cinco segundos debajo del grifo, suficiente.

Después, toca enjabonar. Y frotar, muy importante: tiene que salir espuma. Además, el frotado debe durar unos 20 segundos e incluir palmas, dorsos, dedos (de arriba a abajo) y los espacios entre estos, uñas y muñecas.

Para terminar, enjuagamos las manos con agua (de nuevo, limpia) y nos las secamos lo mejor posible: la humedad es nuestro mayor enemigo.

Ante alertas sanitarias como la del coronavirus, la principal recomendación es precisamente la que hemos detallado en este artículo: lavarse las manos. Expuestas causas, fallos típicos al respecto, recomendaciones y modus operandi, queda claro que esta parte de la higiene personal no debe ser, ni mucho menos, subestimada.