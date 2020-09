De una vez por todas: ¿dónde y cuándo sé si se puede fumar en España con el coronavirus?

Los rebrotes del nuevo coronavirus han empujado a las autoridades a tomar una serie de medidas para garantizar la salud de todos los ciudadanos. Entre las más destacadas, la prohibición de fumar en la calle o en las terrazas si no se mantiene la distancia de seguridad, que implantó la Xunta de Galicia por primera vez en un territorio ya que "el humo del tabaco es un factor de difusión del virus". La semana pasada la prohibición se extendió a la Comunidad de Madrid, aunque no sin cierta polémica ya que un juez, aparentemente, no ratificó la norma del Ejecutivo, aunque resultó haber seguido vigente en todo momento ya que no era necesario que lo hiciera.

¿Dónde se puede fumar?

Se puede fumar en la calle, en las terrazas y en los espacios públicos al aire libre siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros con el resto de personas. Cuando varios fumadores se encuentren en la misma mesa de una terraza, deberán fumar por turnos. Además, no se puede fumar cuando el camarero atiende la mesa.

También se puede fumar en la propiedad privada. Las personas que conviven con el fumador no deben guardar la distancia de seguridad, ni siquiera en la vía pública.

También se puede fumar dentro de los vehículos siempre y cuando se viaje con las personas con las que el fumador convive diariamente. Por el contrario, si el fumador viaja con personas con las que no vive, se recomienda que se abstenga de fumar.

¿Cuándo está prohibido?

No se puede fumar en los lugares públicos, ya sean al aire libre o espacios cerrados, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de dos metros.

Si se guarda esta distancia en una terraza y la persona está fumando, debe dejar de hacerlo si los camareros se acercan a la mesa a atender o a servir.

Esta prohibición abarca tanto cigarrillos como cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco como pipas de agua, cachimbas o asimilados.