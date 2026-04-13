Javier Sierra, divulgador: "Hay dos palabras que resumen la Artemis II: inefable (la sensación de algo que no se puede expresar bien con palabras) y epifanía (revelación)"

El reciente éxito de la misión Artemis II ha vuelto a poner de manifiesto la profunda transformación que experimentan los astronautas al contemplar la Tierra desde el espacio. Tras su viaje alrededor de la Luna, los cuatro tripulantes han relatado la impresión que les ha causado la experiencia. Como ha analizado el divulgador Javier Sierra en el programa 'Herrera en COPE', la perspectiva sobre la humanidad cambia por completo, un fenómeno que ya se observó en las tripulaciones de la misiones Apolo.

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Si bien el piloto de la Artemis II, Victor Glover, ya era una persona religiosa y ha multiplicado sus referencias místicas, la reacción más llamativa ha sido la de Christina Koch, la especialista de la misión con más experiencia en vuelo espacial. Durante una rueda de prensa, Koch ha compartido una reflexión que ha sorprendido por su profundidad y carga poética.

La astronauta ha confesado que, al intentar explicar lo que significa ser una tripulación, se dio cuenta de la inutilidad de sus palabras previas. "Honestamente, lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra, sino toda la oscuridad que la rodeaba. La Tierra era solo un bote salvavidas colgando de manera imperturbable en el universo", ha expresado Koch.

Su epifanía le ha llevado a una nueva conclusión que ha querido compartir con el mundo. "Sé que no he aprendido todo lo que este viaje aún tiene que enseñarme. Pero hay una cosa nueva que sé, y es que planeta tierra sois una tripulación", ha sentenciado.

NASA La astronauta Christina Koch en el Artemis IIREMITIDA / HANDOUT por NASAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/4/2026

La epifanía de los pioneros del Apolo

Javier Sierra ha explicado en 'Lo Misterioso' que estas sensaciones se definen con dos palabras: inefable, por la incapacidad de expresarlo con el vocabulario, y epifanía, como una revelación. Este fenómeno fue aún más acusado en los astronautas del Apolo, que eran pilotos de combate "acostumbrados a los vuelos de prueba, a someterse a todo tipo de experiencias duras, y su mente estaba centrada en las tuercas y los tornillos". La visión de la Tierra desde la Luna "lo cambia todo".

más sobre la misión artemis ii "Durante Artemis II, los astronautas han vivido el experimento Avatar con unos chips con células de médula ósea, de manera que es como si tuviéramos una copia de cada uno"

Un ejemplo es la tripulación del Apolo 8, que realizó un vuelo similar al de Artemis 2 y capturó la icónica fotografía 'Earth Rise' (el amanecer de la Tierra). Durante la misión, leyeron un pasaje del libro del Génesis, lo que provocó una denuncia por parte de la presidenta de Ateos de América, Madeline Murray. La Corte Suprema desestimó el caso alegando que el suceso estaba "lejos de su jurisdicción".

Crisis personales y aburrimiento terrestre

A pesar de la espiritualidad de algunos, como Buzz Aldrin (Apolo 11) que comulgó en la Luna, el viaje también tuvo consecuencias negativas. Aldrin, tras una gira mundial de "mucha juerga, muchas fiestas, muchas mujeres", se divorció y acabó ingresado en un hospital psiquiátrico. Con 42 años, decía sentirse "vacío, como si la tierra le hubiera castigado por la imprudencia de haberla abandonado".

Su compañero Michael Collins, que orbitó la Luna mientras Armstrong y Aldrin la pisaban, confesó que la experiencia le provocó un profundo "aburrimiento terrestre". Ya nada le resultaba tan emocionante como lo que había vivido en el espacio, lo que también le condujo al divorcio y truncó parte de su vida.

El místico, el ermitaño y el buscador de reliquias

El caso de Edgar Mitchell, sexto hombre en la Luna y doctor en ciencias por el MIT, es diferente. Realizó experimentos de telepatía durante el viaje y a su regreso, aunque también se divorció, fue por "ensimismamiento". Mitchell tuvo una experiencia mística y fundó el Instituto de Ciencias Noéticas para investigar la "conciencia universal" que, según él, lo integraba todo.

Edgar D. Mitchell y el resto de la tripulación del Apolo 14

En el extremo opuesto se encuentra Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, quien se aisló del mundo y se volvió taciturno. Javier Sierra ha relatado que pudo conversar con él en 2011, pero que Armstrong "se cerraba" si se le intentaba grabar o hacer una entrevista formal. Por su parte, Jim Irwin (Apolo 15) decidió, tras su viaje, dedicarse a buscar "las huellas de dios en la tierra", embarcándose en la búsqueda del Arca de Noé.