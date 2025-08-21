Corea del Norte se fija en España y su televisión estatal se hace eco de este detalle: esto es lo que dicen de nosotros

España se está enfrentando a uno de los veranos más devastadores que se recuerdan: las altas temperaturas y los fuertes vientos han provocado la proliferación de incendios forestales que ya han arrasado miles de hectáreas, obligando a movilizar todos los recursos disponibles para intentar evitar que llegue a zonas habitadas.

La gravedad de la situación se ha extendido a nivel internacional hasta tal punto que la televisión de Corea del Norte ha publicado una pieza informativa sobre lo que está pasando en nuestro país estos últimos días.

El enfoque sobre la situación de este medio estatal

La Televisión Central de Corea, más conocida por sus siglas KCTV, es el ente estatal del país controlado por el gobierno, y el único autorizado para transmitir en el territorio. Y precisamente, han dedicado un espacio en uno de los boletines informativos de los últimos días en el que detallan la gravedad de los incendios que se están viviendo en España.

La cuenta de la red social X, antiguo Twitter (@Fekerfanta) ha compartido un vídeo en el que aparecen diferentes tomas que muestran la magnitud de las llamas que están arrasando nuestro país, junto con el siguiente mensaje: “Los terribles incendios de España en la televisión de Corea del Norte”.

Esta cobertura informativa ha levantado un debate en la plataforma digital por considerarse “un suceso poco común”, teniendo en cuenta los principales asuntos que trata Corea del Norte, que generalmente suelen estar centrados en cuestiones internas y en la crítica a Occidente. La publicación ha causado tanta sorpresa entre los usuarios que no ha tardado en viralizarse y ya acumula más de 950 mil visualizaciones.

La cruda realidad de los incendios en España y las diferentes reacciones que ha provocado

El reportaje de la KCTV ha prestado una mayor atención a los datos más alarmantes de la situación en la que, en muchos casos, los equipos de extinción tienen dificultades a la hora de enfrentarse a las llamas. Pero este incendio no es un caso aislado, ya que actualmente hay 40 incendios activos repartidos por toda la península, de norte a sur.

Entre la oleada de comentarios, hay algunos bastantes críticos con Corea del Norte, diciendo que su principal intención es mostrar que occidente no está en una buena situación: “Por eso es noticia allí, no porque les importe, sino para manchar la imagen de un país europeo”, asegura un usuario. Otros, afirman que esta situación “es lo más surrealista que he visto en mucho tiempo”.

Independientemente de la gran sorpresa que ha generado la difusión de esta noticia en un medio completamente atípico, la situación de España es tan grave que se ha extendido hasta el continente asiático.