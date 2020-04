COPE estrena el podcast "Cuando todo esto pase", generosidad y esperanza en tiempos del coronavirus

“La crisis del coronavirus nos ha abierto los ojos a todos ante lo cotidiano y una de las muchas preguntas que nos hacemos estos días de confinamiento es cómo cambiará nuestra vida cuándo nos reencontremos”. Así comienza el podcast que COPE estrena en su web este jueves coincidiendo con la recta final hacia el 11 de abril, momento en el que el Gobierno deberá decidir si alarga o no el estado de alarma.

Bajo el título "Cuando todo esto pase" y a lo largo de 45 minutos esta producción dirigida por Andoni Orrantia, propone al oyente un viaje por 8 historias de ciudadanos anónimos pero llenos de esperanza. Entre ellos, Ángela, una joven de 38 años que desde pequeña quiso ser enfermera. La operaron cuando tenía solo 11 y le impresionó tanto una de las profesionales que la cuidaba, que su ejemplo despertó en ella la vocación. Cuando Ángela acabó los estudios en 2003 se mudó a Francia. Allí trabajó en un hospital geriátrico y al regresar a España se incorporó al 112. Pero con el tiempo, se cansó de unas guardias que compatibilizaba con los estudios de moda para poder dedicarse algún día a ello.

Ángela cambió el uniforme por el patronaje. Hasta que a mediados de marzo la crisis del coronavirus le hizo parar máquinas y enfundarse el traje que mejor la define: el de enfermera. “Todos estábamos haciendo una vida normal y de repente, decidieron cerrar los colegios y eso me dejó en shock. Me di cuenta de que íbamos a seguir el camino de Italia y empezó a rondar por mi cabeza la idea de volver a la enfermería porque pensé que se produciría una saturación en los hospitales, como finalmente así ha sido. Mandé mi curriculum al Hospital de La Paz y a los 45 minutos me llamaron”, relata a COPE.

Ángela tuvo unas horas de miedo por la posibilidad de contagiarse o de contagiar a Romeo, su hijo de 7 años. Y lo hacía público en Instagram porque ella es influencer y cuenta con más de 600 mil seguidores en esa red social. El lunes posterior a decretarse el estado de alarma, se incorporaba a la tercera planta del edificio de traumatología habilitado para afectados por coronavirus en el Hospital de La Paz en Madrid.

Y a la historia de Ángela se suman en el podcast la de Zaida, una peluquera de Marín (Pontevedra) a la que su casero le ha perdonado el alquiler hasta que se levante el estado de alarma o la historia de Fernando, uno de los más de 200.000 alumnos que se enfrentarán este año a una Selectividad retrasada. A Fernando esta pandemia le ha pillado en Madrid. En el Instituto Ramiro de Maeztu. Tiene 17 años. Quienes le conocen, dicen que es un buen estudiante. La nota media que sacó el año pasado lo confirma: un 9,2. Cursa el Bachillerato Internacional y quiere centrarse en la Arqueología. Pero sobre todo, quiere formarse en el extranjero. Gracias a su buen expediente académico le han admitido ya en las 5 mejores universidades de Reino Unido. Dos de ellas, incluso las ha visitado. Echó la solicitud en octubre. Entonces, ni él ni su familia imaginaban que no podría confirmar la inscripción antes del 5 de mayo porque un virus pondría patas arriba todo el sistema de evaluación en España. Tampoco que eso le podría hacer perder la plaza en la mejor universidad del mundo si finalmente no consigue las notas que les había prometido.

En opinión del director del podcast, Andoni Orrantia, “el objetivo es reflejar a través de ciudadanos anónimos y muy distintos la situación que estamos viviendo pero también el escenario al que se enfrentarán o nos enfrentaremos cuando todo acabe. Por eso, hablamos con los filósofos Nuccio Ordine y Luis Castellanos. Para saber qué lecciones podemos aprender de una crisis provocada por un enemigo invisible que nos ha arrebatado durante un tiempo aspectos tan cotidianos como dar un abrazo y que nos ha mostrado lo frágiles que somos”.

A lo largo de todo el podcast el oyente podrá adentrarse en la casa de Bernabé, un cartero jubilado al que el coronavirus le ha hecho con 68 años recuperar su oficio de entregar mensajes llenos de esperanza. También, en la casa de Chelo. Ella un día decidió aprovechar el confinamiento para escribir a mano su vida y dejar ese legado a su nieta Ana. Además, el oyente podrá subir al barco de Sisco, un pescador de Roses (Girona) que pese al virus sigue saliendo a faenar extremando las medidas de seguridad para que nadie se contagie a bordo.

El podcast se ha realizado con todo el equipo de COPE confinado en su casa al igual que millones de españoles. El diseño sonoro ha corrido a cargo de Juan Antonio Fernández Machado y la producción la ha realizado Valle Higueras. El podcast se puede escuchar en cope.es.