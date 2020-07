La contundente respuesta de Pedrerol a Torra por culpar a Madrid del rebrote de Lérida

El presentador de televisión deportiva, Josep Pedrerol, lanzaba esta semana una contundente respuesta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su racionamiento para señalar a Madrid por los rebrotes del coronavirus en Lérida. Durante un debate en el Parlamento de Cataluña con el portavoz del PSC, Miquel Iceta, el líder del gobierno regional se defendía de la gestión de las residencias durante estas últimas semanas de desescalada apuntando a la capital y a la gestión nacional, llegando a usar ese mismo argumento para subrayar que era uno de los motivos por el que su gobierno sigue reclamando la independencia.

Un argumentario que ha enfurecido a muchos en las redes sociales este miércoles y jueves. Entre ellos, el comunicador de Atresmedia, catalán de origen, y que en alguna ocasión en alguno de sus programas hace referencia a la situación política de la región. En este caso, lo hacía a través de las redes sociales, donde hacía mención al rebrote de Segriá, donde solo este viernes se notificaron más de 200 nuevos casos de coronavirus y donde se ha debatido la posibilidad de volver a confinar.

Torra: la culpa es de Madrid

Durante un debate protagonizado con Iceta en el Parlament, Torra respondía a la pregunta: ¿Cómo confiamos en un Gobierno que no sabe lo que pasa en las residencias? “Pues escuche, ¿cómo confía usted en el Gobierno de Madrid?”, respondía Torra entre aspavientos del líder del PSC desde su escaño. “Porque no tenemos ni idea de lo que ha pasado en las residencias españolas. Todavía no tenemos los datos de lo que ha pasado en las residencias españolas. Es que es muy fuerte. ¡Es que es muy fuerte!” Una crítica de Torra que hace referencia a que son precisamente los socialistas quienes gobiernan junto a Podemos en España.

“Es un axioma que le compro, la culpa es de Madrid, es evidente. Por eso queremos ser independentistas”, justificaba Quim Torra. “No tenga ninguna duda, es un axioma que le compro sin ningún tipo de duda. ¿Cómo puede hablar sobre este tema de las residencias cuando España ha sido incapaz de dar los datos de los traspasados a las residencias españolas?”, concluía su alegato el presidente de la Generalitat.

La respuesta de Pedrerol a Torra

En más de una ocasión el periodista deportivo Josep Pedrerol ha dado pie a su programa 'El Chiringuito' a diatribas políticas entre sus tertulianos, sobre todo en las semanas de altercados en Cataluña por la sentencia del procés. Por ello, no resulta raro que el comunicador de Atresmedia responda en este caso a Torra, instándole a que no desvíe los temas de debate en el Parlament.

Dedíquese a cuidar a la gente de Lleida. #MenosHablarYMásTrabajarhttps://t.co/x9PhWFgADs — Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 8, 2020

“Dedíquese a cuidar a la gente de Lleida. Menos hablar y más trabajar”, demandaba Pedrerol a través de su perfil personal de Twitter. Precisamente el mensaje ha recibido todo tipo de réplicas, desde los que recordaban que el periodista siempre ha remarcado que Madrid es una “ciudad inclusiva” en respuesta a los ataques a España, hasta las cuentas independentistas que le recriminaban que no se “ciñiera al fútbol”.

Segriá, ejemplo negro de rebrote

La pasada semana saltaba la noticia de que existía un nuevo rebrote en la zona del Segriá, en la provincia de Lérida. A pesar de las medidas de contención del COVID-19, a día de este viernes los datos de infectados no son nada halagüeños, puesto que de los más de 700 nuevos infectados en toda la comunidad autónoma, más de un tercio tienen como origen la zona de rebrote (280).