Nueva York enseña a sus ciudadanos cómo actuar ante un ataque nuclear: estos son los pasos a seguir

Estos últimos meses, nos hemos tenido que enfrentar a varias catástrofes. Tras la pandemia por coronavirus, la erupción del volcán de La Palma y Filomena, muchos se preguntan qué será lo siguiente. Teniendo también en cuenta la invasión de Rusia a Ucrania y la llegada de la viruela del mono. Como consecuencia, se ha puesto de moda el hacer tutoriales de cómo sobrevivir a todo tipo de situaciones que, por el momento, se alejan mucho de la realidad. En esta ocasión, se ha analizado cómo podríamos protegernos de un ataque nuclear.

El departamento de emergencias de la ciudad de Nueva York hasido quien ha publicado un vídeo en el que explican los tres "importantes" pasos que deben seguir los ciudadanos si se da un ataque nuclear. De todas formas, han hecho hincapié en que se trata de una instrucción para saber cómo reaccionar a una situación que es muy probable que no suceda, ya que "existe un riesgo bajo".

En primer lugar, se refieren a esto como el 'Big one' y enumeran las tres claves a seguir para actuar. El primer paso a seguir es que, nada más detectar que se produce un ataque nuclear, debes meterte en un interior y alejarte de las ventanas para protegerte de los cristales en caso de explosión. Si esto se da cuando te encuentras en plena calle, tienes que buscar rápidamente un refugio cerrado y quedarte allí, aunque estés solo. Ante esto, es importante saber que el coche no es una opción segura, por lo que es mejor descartarlo.

El segundo paso es cerrar todas las puertas y las ventanas del refugio en el que te encuentres. Tener acceso a un sótano es la opción ideal para asentarse en este caso, dado que no tienes que preocuparte por las ventanas. Sin embargo, si esta posibilidad no existe, es mejor situarse en el centro de la habitación. Otro punto a tener en cuenta es que, si la explosión te ha pillado en plena calle, debes quitarte y guardar en una bolsa toda la ropa que haya estado en contacto con el exterior, sellarla y colocarla lejos de seres vivos.









"Refugiarse durante al menos 24 horas es crucial"



El último paso a tener en cuenta es que es importante estar pendiente de los medios de comunicación para mantenerse informado ante cualquier movimiento. En el caso del departamento de emergencias de la ciudad de Nueva York, recomienda seguir la cuenta oficial de notificaciones de la ciudad (Notify NYC). De esta manera, sabremos cuando se puede volver a salir al exterior, lo que solo debe hacerse cuando llegue un comunicado oficial de que el ataque nuclear ha finalizado.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó otra serie de recomendaciones a través de Ready.gov. Si llega una guerra nuclear, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE UU aseguran que "tendría resultados devastadores y habría un tiempo limitado para tomar medidas de protección críticas". Por ello, recomiendan que se haga una preparación de antemano para disminuir las posibilidades de muerte o enfermedad.

"La mayoría de las personas no se dan cuenta de que refugiarse en un lugar durante al menos 24 horas es crucial para salvar vidas y reducir la exposición a la radiación", indican tras confirmar que las primeras horas después de las explosión son las más críticas. Otro de los consejos, es que, inmediatamente después de la explosión, las personas se mantengan boca abajo en el suelo. Además de protegerse con una máscara facial y permanecer en el refugio hasta que se indique lo contrario. Esto se debe a que, tal y como informa CDC, si estás a unos 8 kilómetros de la explosión puedes llegar a sufrir quemaduras de tercer grado que pueden causar la muerte si afectan a más del 24% del cuerpo. Mientras que si te alejas al menos 11 kilómetros, las quemaduras serían más leves.









Evitar mirar el destello y limpiarse con agua y jabón



Asimismo, apuntan una serie de recomendaciones que no incluye el departamento de Nueva York. Hay que evitar mirar el destello o bolsa de fuego, ya que puede cegar y "el 35% de la energía de una explosión nuclear se libera en forma de radiación térmica". De la misma manera, tienes que ducharte con agua y jabón cuando sea posible, sin frotar ni rascar la piel. No usar acondicionador, dado que une el material radiactivo al cabello. En el caso de no tener nada con lo que ducharte en el refugio elegido, limpia la piel con una toallita, principalmente zonas como párpados, orejas y pestañas. Al igual que limpiarse la nariz.

Aunque el departamento de la ciudad asegura que esta posibilidad es "muy baja" y que la publicación solo se debe a que es importante que las personas sepan cómo reaccionar en esta supuesta remota situación, las alarmas saltaron a raíz de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania cuando Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtieron que existía el riesgo "grave" de un ataque nuclear.

De hecho, no son los primeros en compartir este tipo de protocolos. Hace unos días, los investigadores de la Universidad de Luisiana llevaron a cabo simulaciones por computadora para evaluar el impacto que podría tener en el mundo los conflictos nucleares globales y regionales. Ante esto, los expertos apuntaron que si esto se diese derivaría en una "pequeña edad de hielo", ya que las temperaturas caerían en picado y desaparecerían gran parte del mar, sumándose a la oscuridad.

Lo mismo sucedió en Austria. El año pasado, publicaron unas recomendaciones para que la población sepa cómo enfrentarse a la posibilidad de que se dé un fallo en el suministro de la infraestructura eléctrica en Europa. Ante esto, el Gobierno recomendó hacerse con una serie de productos que les permitiría sobrevivir sin electricidad durante 14 días.