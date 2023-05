¿Cómo reciclamos los españoles?

España recicló más de 1,6 millones de toneladas de envases domésticos de plástico, metal, briks y papel y cartón en 2022, y del total de envases reciclados, 1.205.378 procedían de los que los ciudadanos separaron tanto en sus hogares como en los recipientes en lugares públicos. Supone un 3,6% más que en 2021, y se convirtieron en materia prima para producir nuevos productos o envases. Son los datos oficiales de Ecoembes y su directora de Comunicación y marketing, Nieves Rey, recuerda que “en los últimos años se ha notado un despunte del compromiso ambiental en reciclaje, en ahorro energético... durante la pandemia en casa nos dimos cuenta de que generábamos un montón de basura y se vinculaba el medioambiente a la salud, vemos que es urgente y cada vez reciclamos más”. Por tipo de material, de las 1.627.313 de toneladas recicladas, 708.596 toneladas fueron de envases plásticos (un 4,7% más que en 2021); 666.344 correspondían a papel y cartón (+4,5%); 243.360 fueron envases metálicos (una bajada de 1,5%); y 9.012 toneladas eran envases de madera (+6,8%). Hemos avanzado mucho desde que hace 25 años se implantara el cubo amarillo, de reciclar entonces el equivalente al Santiago Bernabéu hemos pasado a centenares de campos de futbol, pero no es suficiente.

¿Dónde van las latas?

La implicación ciudadana es fundamental para el proceso de reciclaje. La separación que ciudadanos hacen en sus hogares es el primer paso de un largo proceso industrial que acaba en una instalación recicladora, que es la que convierte los residuos en nueva materia prima. Plástico, cartón y papel, vidrio... en las casas es difícil encontrar sitio para tantos cubos y llegamos a desistir de esa responsabilidad. Sabemos que en 4 de cada 5 hogares hay contenedor amarillo, parece fácil, sí, pero la realidad es bien distinta, en las plantas de reciclaje se encuentran con todo tipo de objetos. Es la asignatura pendiente de los hogares, “las latas de refrescos o de conservas, las bandejas de comidas o los envases pequeñitos que la gente los ve sucios y no les da importancia, hablamos de yogures aerosoles... todavía no los reciclamos” dice a COPE Nieves Rey.

Las 3 R

Reducir, reutilizar y reciclar son las tres R que debemos aplicar. Se trata de disminuir los productos que consumimos, evitar compras innecesarias sólo por el afán de comprar. Está muy bien reciclar, pero tenemos que ser conscientes de que podemos hacer otras acciones, como no generar residuos o utilizarlos al máximo. Reducir: “Tenemos que reducir consumo de materias primas, pensar cuando compramos, una actitud más circular desde la compra, si lo necesitamos o no, si algo se puede reutilizar”. Debemos de ser conscientes de la cantidad de basura que generan los envoltorios o envases de muchos productos. Reutilizar: Supone usar de nuevo un objeto que ya ha sido utilizado, ya sea para el mismo fin para el que fue creado o para otro distinto. De este modo alargamos su vida y evitamos que se convierta en basura. Y finalmente, Reciclar, consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros usados, mediante un proceso de transformación. Cuantos más objetos volvamos a utilizar, menos basura produciremos y menos recursos tendremos que gastar en fabricar otros nuevos.

De los colchones al hilo de las infusiones

España está entre los 10 países que más envases reciclan en Europa, pero nos encontramos muy alejados de vecinos como Bélgica, Alemania o Suiza en la separación de basuras. Todavía resulta habitual ver en algunas calles junto a los contenedores todo tipo de objetos, restos de obras, muebles, e incluso colchones, mientras que algunos de nuestros amigos europeos utilizan etiquetas para identificar de quién es la basura y si cumple con las normas. En Bélgica hay que dejar la basura por la noche y pasarán a recogerla, pero si detectan que se han mezclado los residuos se quedará en la calle y los vecinos sabrán que no colaboras. En Alemania y Finlandia, además de los contenedores para diferentes residuos, se fomenta la separación del vidrio por colores y la devolución de las latas. Es el sistema de devolución por retorno. Se paga un canon al comprar botellas y latas y se devuelve al retornarlos a los contenedores adecuados. En Suiza son especialmente minuciosos hasta tal punto que llegan a separar el hilo de las bolsas de las infusiones. Existe una policía de la basura que impone multas de hasta 10.000 euros

Reciclar ahorra energía

El reciclaje y el ahorro energético están ligados, no es sólo lo que dejamos de gastar en fabricación o en materias primas. Al reciclar, por ejemplo, una lata de aluminio estamos ahorrando el 95% de la energía que se necesita para fabricarla. Si hablamos de papel, ahorramos hasta un 65% de la energía que se consume en su fabricación. Reciclar 4 botellas de vidrio equivale a ahorrar el equivalente al gasto diario de un frigorífico o el agua para lavar la ropa de 4 personas. “Cada año en España vemos que no solo se ahorra 1,6 millones de toneladas de materias primas, el no reciclar conlleva consumir mucha energía y mucha agua, además del ahorro de CO? en emisiones”.