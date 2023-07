¿Cómo mejorar la comprensión lectora de nuestros hijos?

Solo el 6% de estudiantes españoles de 4º de Primaria tiene un nivel avanzado de comprensión lectora, casi la mitad que el promedio OCDE (11%) y por debajo de la media de la Unión Europea (8%), según el último informe PIRLS. Esta competencia, clave para el aprendizaje, se debe trabajar tanto en casa como en el colegio. Mejorarla pasa, según los expertos, por fomentar la lectura en casa y permitir que en el colegio sean los niños quienes elijan los libros que más les interesen.

España se encuentra junto a Nueva Zelanda en el puesto 21 de los 57 países que han participado en el último estudio PIRLS. Este informe valora la comprensión lectora de los alumnos en su cuarto año de educación obligatoria y se realiza cada cinco años, el más reciente se efectuó en 2021 y se ha publicado en mayo de 2023. Estos datos no nos dejan en buen lugar. España pierde 7 puntos respecto al informe de 2016. Sin embargo, esta situación no solo se ha dado en nuestro país, sino que casi dos tercios de los países participantes han empeorado sus resultados respecto a los niveles previos a la pandemia, algo que los expertos achacan a los efectos del confinamiento.

Los estudiantes españoles han obtenido 521 puntos, lejos de los 587 de Singapur que se sitúa en el primer puesto del ranking. Además, se estima que en España solo el 6% de los estudiantes de 4º de Primaria tiene un nivel avanzado de lectura, mientras que la media de la UE asciende al 8%, por debajo también del promedio de la OCD que asciende a un 11% de estudiantes.

Los resultados españoles del último Informe PISA de 2018 también están por debajo de la media. España tiene 477 puntos, 12 puntos menos que el promedio de la UE. El nivel de rendimiento superior de comprensión lectora español es un 3% inferior a la media de la UE.

¿Cómo mejorar la comprensión lectora?

El fomento de la lectura diaria, encontrar libros que resulten interesantes a los niños, el apoyo en la lectura y el trabajo conjunto entre padres y escuelas son algunas de las claves para mejorar la comprensión lectora de nuestros hijos. Para los expertos consultados es fundamental dar a los niños libertad para escoger el libro que más les interese. “Es muy importante que los niños no se aburran, porque si se aburren dejarán de leer. Y si dejan de leer, dejarán de practicar y dejarán de mejorar su comprensión lectora”, afirma Eduardo Vidal-Abarca a COPE, catedrático del Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación de la Universidad de Valencia.

La comprensión lectora es un proceso cognitivo que se mejora con la práctica. La lectura diaria es importante para mejorarla y puede ser un elemento diferenciador en el rendimiento entre los alumnos. “Un niño que ha crecido leyendo cuentos y libros adaptados a sus distintas etapas evolutivas y que ha compartido esas lecturas con sus padres y hermanos adquiere una mayor capacidad de comprensión, de síntesis y de relación de conceptos e ideas que otro niño que no ha ido desarrollando esa habilidad”, asegura Ana Iserte, profesora del departamento de Lengua del Colegio Internacional G.Nicoli.

El desarrollo de esta competencia se debe trabajar tanto desde las aulas, en los centros educativos como en las familias. Los padres como Patricia son conscientes del importante papel que tienen en la formación de sus hijos: “Tenemos que trabajar en conjunto, aunque desde el colegio enseñen, nosotros en casa tenemos que reforzar porque en cada clase hay muchos alumnos”.

¿Qué pueden hacer las familias?

La colaboración y la unión entre el colegio y las familias es fundamental para el desarrollo de la comprensión lectora de los niños, como asegura la directora de Infantil y Primaria del Colegio Virgen de Atocha FESD, Marta Rueda Monserrat.

Para fomentar el hábito lector en nuestros hijos es importante como asegura Monserrat, que tengan un ejemplo de lectura en casa. El verano ofrece la posibilidad a las familias de leer durante las vacaciones y hacer de los libros un nexo de unión: “ver a papá y a mamá leer en la playa, en el pueblo o donde estén. Ir juntos a la biblioteca y que los padres cojan también un libro”.

Además de leer en casa libros con los niños, es importante el acompañamiento de la lectura con preguntas sobre lo leído para incrementar su curiosidad por el contenido y ayudarles a tener una visión general del tema sobre el que van a leer como recomienda Eduardo Vidal-Abarca.

“Hay veces que hablamos sobre el libro, hacemos preguntas del contenido y otras veces hacemos temáticas y trabajamos vocabulario relacionado con ellas. Aunque depende del horario que tenemos en casa porque su padre y yo trabajamos, pero creemos que es importante dedicar tiempo a la lectura”, nos cuenta Carmen, madre de una niña de Primaria.

Los centros educativos pueden dar directrices a las familias para ayudarlas y guiarlas en este proceso, como ocurre en el colegio de la hija de Patricia: “nos dicen que leamos con ellos, que les corrijamos la pronunciación cuando se equivoquen, hacerles preguntas sobre lo que leen y, sobre todo, practicar mucho la lectura”.

¿Qué se puede hacer desde los centros educativos?

Según los expertos consultados, es recomendable adaptar los libros que se leen en las aulas a los gustos actuales de los niños para evitar que pierdan interés en los textos trabajados. “Es fundamental facilitar lecturas a los alumnos que sean adecuadas a su edad y que respondan a sus máximos intereses que tienen en este momento”, confirma Iserte.

Es habitual encontrarse en las aulas una propuesta de lectura obligatoria general para trabajar de forma conjunta un mismo texto toda la clase. De esta forma, los alumnos pueden perder interés en el libro si no les gusta la temática o si lo ven como algo impuesto. María Isabel de Vicente-Yagüe, secretaria general de la Asociación Española de Comprensión Lectora, recomienda apostar por una lectura individual en las aulas: “no nos tenemos que ir a una lectura general obligada para todo el grupo. Debemos permitir que sean nuestros estudiantes quienes seleccionen sus lecturas. Podemos permitir varias lecturas dentro de un mismo grupo”.

La comprensión lectora es una habilidad que se debe empezar a trabajar desde que los niños son pequeños y que se debe practicar durante la evolución académica del alumnado. En el Colegio Virgen de Atocha FESD tienen un programa desde Infantil, de comprensión lectora y de escritura. “Les acompaña desde los primeros momentos porque nos parece interesante tener una buena base para luego asentar todo bien en Primaria. Lo hacemos de una forma respetuosa desde el aprendizaje de su propia identidad, reconociendo su propio nombre o el de sus compañeros, escribiendo y dibujando sobre lo que les gusta”, cuenta a COPE Monserrat.

Vicente-Yagüe propone introducir novedades en las aulas con Inteligencia Artificial. Considera que la enseñanza de lenguas no debería dar la espalda a la IA, ya que puede ser útil para individualizar el proceso en el aula: “Hay diferentes aplicaciones que nos ofrecen recomendaciones personalizadas de libros o chatbots de lectura que pueden conversar con los usuarios sobre los lo libros que están leyendo o sobre los que les gustaría leer”. Aunque la secretaria de la Asociación Española de Comprensión Lectora subraya que es un desafío al ser una tecnología muy potente y se debe usar con sentido. “Es una herramienta útil para apoyarnos en ella, pero no para reemplazarnos”, recalca.

¿Cómo afecta la tecnología a la comprensión lectora?

Los expertos coinciden en que la tecnología debe considerarse una ayuda al aprendizaje, pero con moderación y conciencia. Para Marta Monserrat las tecnologías pueden ser complementarias a la lectura mientras se empleen con moderación: “No pueden ser un enemigo. Tenemos que ser inteligentes tanto en el colegio como en casa para no prohibirlas, porque si lo hacemos, las vamos a hacer más interesantes. Pero tampoco las vamos a hacer únicas protagonistas en el aprendizaje del niño”.

A juicio de Vicente-Yagüe, “tenemos que saber conciliar pacíficamente este universo digital con la palabra, la lectura y la escritura en sentido más tradicional. La digitalización de los hábitos de lectura y escritura deben entenderse también como una consolidación y ampliación del hecho lector. Es una expansión lógico-natural de la comunicación, por lo que no debemos entenderla como una amenaza al concepto de lectura tradicional”.

Las instituciones educativas incorporan cada vez más equipos informáticos destinados a la enseñanza. En el curso 2018-2019, según un estudio del Ministerio de Educación, había 2,9 estudiantes por cada dispositivo en los centros públicos. Cabe destacar que el 50% de los dispositivos disponibles en los centros engloba portátiles y tabletas. El informe también muestra el uso de móviles en el aula con fines educativos: el 43% de los centros lo permiten en la ESO y el 51,3% en Bachillerato. Para María Isabel de Vicente-Yagüe es importante alfabetizar a un nuevo estudiante en esta lectura digital que hoy en día tenemos y que es una realidad.

Para Eduardo Vidal-Abarca, en lo que respecta a la comprensión no hay diferencias significativas entre leer en una pantalla y en leer en letra impresa. Aunque matiza: “Otra cosa es que Internet y las nuevas tecnologías permiten el acceso a contenido audiovisual, pero entonces ya no estamos hablando de leer y comprender leyendo, sino de comprender un contenido audiovisual”. Para el catedrático, leer una novela y poder imaginar a los personajes y distintas situaciones ofrece una riqueza que generalmente no está presente en los contenidos audiovisuales.