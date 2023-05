¿Cómo lograr una de las 100.000 vacantes en el sector tecnológico?

Lograr una de las más de 120.000 vacantes que, según DigitalES hay en España en el sector de la tecnología, requiere de formación y de conocimientos técnicos, pero también de habilidades que van más allá de lo digital y que se resumen en capacidad de aprendizaje continuo y de adaptación a los cambios vertiginosos en las TIC donde los puestos de trabajo se han duplicado en la última década en la Unión Europea.

Casi 600.000 personas trabajan en el sector tecnológico en España, que genera una cuarta parte de la riqueza nacional, un 25 por ciento más que hace un año, según el Informe Sociedad Digital en España 2023, publicado por Fundación Telefónica. Entre los puestos de trabajo más buscados en nuestro país figuran el de desarrollador de software, administrador de sistemas, gestor de proyectos y especialistas en comercio y marketing digital, pero muchas empresas tienen reales dificultades para cubrirlos por falta de candidatos.

Y es que, según recoge el estudio, el 43 por ciento de los trabajadores requieren en España de capacitación digital. A estos conocimientos técnicos debemos sumar las llamadas habilidades blandas cada vez más valoradas en los departamentos de recursos humanos, especialmente, la capacidad de innovar, la iniciativa, el ser resolutivos o trabajar bien en equipo, sin contar con la necesidad de estar en continuo aprendizaje como requieren los cambios vertiginosos en el sector tecnológico.

Hay diferentes maneras de llegar al mundo de las TIC

Unas competencias que ha adquirido Paloma Costa, de 43 años, quien tras trabajar en consultoría y crear su propio negoció decidió reconvertirse en el sector de las TIC gracias a una formación en la Escuela 42. Comenzó en 2020 como estudiante en este campus de programación y obtuvo la certificación en Google Cloud. Trabaja como ingeniera de datos en Altostratus desde julio de 2022.

Organizado por la Fundación Telefónica, el programa en el que participó es gratuito y comienza con lo que denominan la piscina: 26 días inmersivos en los que resolver todo tipo de problemas digitales de forma presencial y aprendiendo colaborando con otros compañeros.

“Después de montar mi propio proyecto y de ser madre, tenía muchas ganas de volver al mundo laboral, pero estaba obsoleta tecnológicamente, en lo que yo había trabajado ya casi ni existía. Por ejemplo, la nube que es en lo que ahora trabajo y que me encanta porque tienes que estar todo el rato actualizándote. Gracias a 42 Madrid pude cambiar mi vida. Me ha dado capacidad de aprendizaje, de esfuerzo y de buscarme la vida impresionante. Si me hubieran dicho al principio de la piscina que iba a saber hacer lo que hago ahora, hubiera dicho que era imposible”, asegura Paloma.

A su juicio, el futuro de la tecnología pasa por la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial (IA) y la computación cuántica que según señala, “ya son punteros y lo van a ser aún más”.

La escuela 42 es una de las vías para poder trabajar en el sector TIC, pero no la única. Según explica el director de Empleabilidad e Innovación educativa en la Fundación Telefónica, Miguel Ángel Olivas, “hay muchos modelos de aprendizaje diferentes, entre ellos los reglados como la Universidad o la Formación Profesional (FP) hasta iniciativas privadas como bootcamps o nuestra escuela y campus”.

Además de conocimientos técnicos, por ejemplo, en IA y en experiencia de usuario, Olivas considera esencial para quienes quieran dedicarse a este sector, el aprendizaje continuo por la abismal velocidad de los cambios en tecnologías. A todo ello hay que sumar competencias cada vez más valoradas como “el pensamiento creativo y crítico, la resolución de problemas, la inteligencia emocional, la capacidad organizativa y de comunicación”.

Según subrayan, las oportunidades son crecientes en el sector y las vacantes, considerables. En su último informe de la Fundación Telefónica las cifran en 63.000 los puestos de trabajo sin cubrir en 2023 y calculan que serán unos 83.000 en 2024.

“No todos serán tampoco desarrolladores de código, por ejemplo en Inteligencia Artificial hacen falta perfiles muy diversos y uno de los más demandados también para los chatbots es el de lingüistas y esto no siempre se conoce”, señala Olivas.

España está bien posicionada en infraestructuras de telecomunicaciones con unas redes muy potentes, estamos bien posicionados en digitalización y tenemos mucho trabajo por delante en la formación del talento digital que necesitan las empresas.

Es preciso mejorar la educación digital en España

Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) elabora anualmente la Comisión Europea, nuestro país ocupa el puesto 7 de la Unión Europea en conectividad y el cuarto lugar en cobertura de fibra, que es del 93,8 por ciento (20 puntos más que la media europea). También amplia es la cobertura 5G que supera el 83 por ciento y está presente en 1.719 municipios.

Para mejorar la capacitación digital en España, los expertos consultados por COPE, consideran necesaria una modernización de la actividad pedagógica usando los servicios más avanzados en red como los que se basan en la nube o entornos virtuales de aprendizaje. Pide incluir la programación informática en todos los niveles educativos, además de enseñar a plantear y resolver problemas, algo clave para el trabajo codo con codo con la inteligencia artificial.

Y todo porque el empleo en el sector de los especialistas en TIC crece a un ritmo 8 veces superior al del conjunto de la economía y debemos adaptarnos a un futuro en el que este crecimiento será aún más marcado.

El 17 por ciento de las empresas españolas tienen especialistas en tecnología, según las cifras de la encuesta anual del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer trimestre de 2022. El tamaño de la compañía influye mucho, de forma que solo el 11 por ciento de las que tienen menos de 50 trabajadores tienen profesionales TIC, frente a más del 70 por ciento de las que tienen 250 empleados o más.

Los datos, materia prima de las nuevas profesiones TIC

12 son las profesiones concretas identificadas por IndesIA y la mayoría novedosas que van a demandar las empresas, en su mayoría ligadas a la gestión de la información, la aplicación del big data y IA.

1. Ingeniero/a del aprendizaje automático. Se trata de aquella persona dedicada a investigar, construir y diseñar sistemas de inteligencia artificial autoejecutables para automatizar modelos predictivos.

2. Arquitecto/a de datos. La persona encargada de definir la estrategia de datos, incluyendo la implantación y gestión de las arquitecturas de inteligencia artificial.

3. Ingeniero/a de datos. Profesional responsable de diseñar, construir, probar y mantener la arquitectura de datos.

4. Especialista en IoT. La persona experta en encontrar soluciones de conectividad entre procesos.

5. Científico/a de datos. Especialista en el manejo de los datos que se encarga de recoger, analizar e interpretar grandes conjuntos de datos complejos para desarrollar soluciones basadas en datos y resolver difíciles retos empresariales.

6. Visualizador/a de datos. Responsable de la creación y edición visual del contenido, realizando la extracción, la transformación y las cargas del conjunto de datos en mapas o gráficos, cuadros de mando o informes más visuales que sirvan al resto de la organización en su interpretación y permitan la toma de decisiones.

7. Especialista en el gobierno de datos. Aquella persona que asegurará la disponibilidad de los datos, su integridad, usabilidad y seguridad.

8. Dueño/a de los datos. Especialista que garantizará la calidad y la coherencia de los datos, asegurando que son adecuados para su uso dentro del ámbito de las necesidades de la organización, de la manera más flexible y efectiva posible para lograr su máximo valor en conformidad con las políticas de la compañía y con terceras partes.

9. Traductor/a de los datos del negocio. Profesional que tiene conocimientos suficientes tanto en negocio como técnicos para expresar las necesidades de la organización en un lenguaje que sea válido para que el científico o la científica de datos pueda realizar los modelos o algoritmos que cumplan los requisitos.

10. Ciudadano/a de la ciencia de datos. Profesional con un conocimiento profundo del negocio de la organización que es capaz de realizar modelos analíticos predictivos sencillos.

11. Especialista en industria 4.0. Persona experta, principalmente industrial, con habilidades que impulsen procesos de transformación digital y de gestión del cambio.

12. Analista de datos. Profesional con gran conocimiento del negocio que recopila, procesa y gestiona datos relevantes para la empresa y es la persona encargada de su análisis estadístico con el objetivo de extraer conclusiones que permitan la toma de decisiones y la aportación de valor.