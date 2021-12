¿Cómo hacer un test de antígenos en casa?

El aumento de contagios y la llegada de la nueva variante ómicron está haciendo que muchos acudan a las farmacias para adquirir un test de antígenos. La incidencia acumulada alcanza ya un riesgo de 609 casos por cada 100.000 habitantes , cifra que, en las últimas semanas y especialmente los últimos días, ha aumentado de manera notable.

Ha sido ahora que se acerca el periodo navideño cuando, cada vez más persona,s quieren hacerse un test de antígenos, aunque hay que tener en cuenta la posibilidad de obtener unos resultados falsos positivos y falsos negativos, si se hace sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja, según advierte laAgencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) .

Por esa misma razón la Aemps recomienda utilizar un test con un mínimo de especificidad del 97% y una sensibilidad del 90%, y como recomendación, deben realizarse durante los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días desde la aparición de síntomas , cuando la carga viral está en su punto más álgido.

No es tan segura como una PCR pero, aun así, tiene un grado elevado de seguridad y fiabilidad, tanto si sale positivo como negativo. Funciona con un producto químico que reacciona ante dos proteínas del coronavirus (antígenos), la proteína S y la N.

Para garantizar que el test es fiable, lo primero que debemos hacer es conocer dónde lo compramos, ya que hay varias marcas, y cada una con un grado de sensibilidad diferente.





Tips de test

En este caso hay dos formas de tomar las muestras:

Por una parte se encuentra el test con muestra nasofaríngea. Es el más conocido y se extrae la muestra con un bastoncillo en la zona de la nariz. Hay que decir que los bastoncillos son más cortos que los utilizados en las PCR. ¿Cuál es el procedimiento? En el kit que tengamos al comprar este tipo de test, debemos, antes de todo, lavarnos bien las manos y sonarnos la nariz varias veces. Primero debemos introducir el hisopo en las fosas nasales, como mínimo a 2,5 cm de profundidad y girarlo unas 3 o 4 veces (debe molestar un poco, pero no tiene que doler). Y tras ello, introducir el hisopo en el tubo de extracción, girarlo de nuevo varias veces y dejarlo un minuto para que la solución se empape bien. Transcurrido ese tiempo, debemos retirar el hisopo y desecharlo. El tubo donde tenemos la muestra contendrá un cuentagotas que se utilizará para añadir la solución sobre el casete. Y de esa manera, colocaremos unas tres gotas. Pasados unos 15-20 minutos sabremos el resultado del test.

Y los test de saliva . Es menos extendido ya que tiene más posibilidad de error, pero el aumento de contagios de las últimas semanas y la necesidad de conocer un resultado antes de presentarnos a las comidas y/o cenas de navidad lo hace imprescindible a día de hoy.

A diferencia de los test nasales, los antígenos de saliva son más cómodos para el usuario porque no usan el doloroso palito que conocemos. En este test, tendremos que escupir ligeramente en el tubo que nos viene, añadir el líquido reactivo, mezclarlo y agitarlo, y echar dos o tres gotas sobre el medidor de resultados.

¿Cómo saber el resultado?

El resultado de la prueba se obtiene en 15 minutos. Para conocer el resultado de estos tests debemos fijarnos en la barrita de color que hay ellos con diferentes letras en mayúscula. El resultado será positivo si se muestran las barritas de la letra T y C , es decir, si aparece la línea de prueba y la línea de control. La intensidad de color no importa en este caso, tan sólo nos interesa que estén coloreadas y dónde aparecen para conocer el resultado final. Si la persona es positiva, deberá aislarse y avisar a las autoridades de los contactos estrechos que ha tenido durante los últimos días para informarles y aislarlos también.

En caso de ser negativo ocurriría lo siguiente: si en el test aparece la barrita de la línea de control, es decir, la letra C . Como bien hemos comentado, son fiables pero no tanto como una PCR por lo que la persona no debe descartar ni olvidarse del virus.

Muchas veces ocurre que, al realizar el test, nos aparece la barra entre letra y letra e, incluso, no aparece ninguna. Tenemos que saber que eso nos indicará que el resultado no es válido y tendremos que hacernos, de nuevo, otro para saber si tenemos o no el virus.

Esto va a permitir, a través de las farmacias, descargar de presión al Sistema Nacional de Salud y supone el acceso directo al test de diagnóstico de coronavirus que debemos realizarnos, debido a la situación actual de aumento de casos, tanto si presentas síntomas como si no.