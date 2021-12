Cómo escribir porqué, por qué, porque y por que siguiendo estos sencillos trucos

Los errores ortográficos son cada vez más un problema para muchos. No saber cómo escribir una palabra, no acordarse o dudar cuando tenemos una palabra que se parece a otra, son algunos fallos que cometemos y que no nos dejan aprender correctamente para poder utilizar las palabras como es debido.

Las faltas de ortografía son las equivocaciones en la escritura de palabras y en la aplicación de las normas de ortografía. Esto se distingue de la errata, la cual es esencialmente mecánica, es decir, se conoce la norma pero ha habido un error en el tecleo, por ejemplo.

Los errores al escribir por qué, porqué, porque y por que son más comunes de lo que creemos. Al ser siempre las mismas palabras, a menudo no sabemos distinguir cuál utilizar para cada ocasión. Hoy aprenderás a utilizarlos como es debido, aprenderás y ahorrarás esos fallos que de vez en cuando puedes cometer.

Vamos a empezar por definir cada una de ellas y saber qué normas hay para poder usarlas de forma correcta. Apunta con papel y bolígrafo.

Porqué

Según la RAE : es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón y se escribe con tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal. Puesto que se trata de un sustantivo que se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante. Algunos ejemplos para poder verlo más claro son los siguientes:

No comprendí el porqué de tu actitud

Hay que averiguar el porqué de este cambio de actitud

Cuando analizo los porqués, hallo siempre su causa

Uno de los trucos para poder identificar qué palabra utilizar es sustituir la el “porqué” por la palabra razón o motivo:

No comprendí el motivo de tu actitud

Cuando analizo los motivos, hallo siempre su causa

Por qué

Según la RAE: es la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué (se escribe con tilde para poder distinguirla del relativo y de la conjunción que). Se utiliza en las oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas.

¿Por qué no viniste ayer a la fiesta?

No entiendo por qué hiciste eso al terminar

¡Por qué calles tan preciosas estamos pasando!

A diferencia del sustantivo porqué, en estas frases no podemos sustituirlo por términos como la razón o el motivo.









Porque

Es una conjunción átona, por la que se escribe sin tilde. Puede utilizarse con dos valores:

La primera opción es como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor asimismo causal como puesto que o ya que:

No fui a la fiesta porque me encontraba mal / No fui a la fiesta ya que me encontraba mal

El estadio no está lleno, porque no se han vendido todas las entradas / El estadio no está lleno, puesto que no se han vendido todas las entradas

Se utiliza como el encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia por qué:

-¿Por qué no viniste? -Porque estaba con mis padres

La segunda opción es utilizarla como conjunción final seguida de verbo en subjuntivo, con sentido equivalente a para que:

Hice cuanto pude porque no terminara así / Hice cuanto pude para que no terminara así

Por que

Se puede tratar de las siguientes secuencias:

La preposición por + el pronombre relativo que. En este caso es más corriente usar el relativo antepuesto (el que, la que, etc):

Este es el motivo por (el) que te llamé

No sabemos la verdadera razón por (la) que dijo eso

Y también se utiliza siendo la preposición por + la conjunción subordinante que.

Al final optaron por que no se presentase

Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto