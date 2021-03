¿Cómo conseguir que nos devuelvan el dinero del viaje de San José o Semana Santa?

Nos dicen que tenemos derecho a la devolución del dinero, pero a la hora de verdad todo son pegas. Agencias y aerolíneas se aferran a la cláusula que les da la razón si el vuelo no ha cancelado o el alojamiento sigue abierto, independientemente de los cierres perimetrales que nos impidan viajar. La solución la da en COPE da Hortensio Santos, abogado experto en Transporte Aéreo y derechos consumidor y portavoz de Tourism&Law Abogados.

El consumidor es el que asumirá el riesgo si No está atento a las cláusulas de cancelación cuando compra el billete, la estancia o el viaje combinado. Porque, independientemente de los cierres perimetrales, argumenta Hortensio Santos en COPE, “si el avión despega o el hotel sigue abierto, alegarán que No es culpa de ellos y nos exponemos a un sinfín de reclamaciones. Al consumidor únicamente le cabe la posibilidad de acudir a algún tipo de mecanismo extrajudicial, tipo OMIC (oficina municipal de Información al Consumidor) que intermedian y arbitran sobre este tipo de asuntos o, como última instancia, la vía judicial”. En este punto, este abogado experto en Transporte Aéreo y derechos del consumidor nos recuerda que “cuando se trata de importes inferiores a 2.000 euros no es necesario acudir con abogado y procurados que acompañen la demanda”. Sin embargo, Hortensio Santos, nos recomienda en COPE que nos asesoremos previamente para que la demanda esté planteada correctamente. Sobre todo, porque hubo una norma excepcional, durante el primer estado de alarma, que permitió la emisión de bonos” que sustituyeron a la devolución del dinero en este tipo de casos.

PREVENIR ANTES QUE PAGAR

Los expertos consultados por COPE aseguran que la covid-19 está acabando con la planificación con mucha antelación de los viajes en vacaciones. Ahora se hace necesario reservamos en el último momento, hacerlo sin fecha fija y a la espera de nos permitan disfrutarlo en otro momento o con contratos que incluyan una cláusulas de cancelación donde se especifique claramente que los cierres perimetrales o dar positivo en una PCR también les obliga a devolvernos del dinero.

De lo contrario, nos exponemos a un laberinto de reclamaciones para conseguir que nos devuelvan el dinero porque agencias, hoteles y compañías aéreas se aferran a que “ellos siguen prestando el servicio”, insiste el abogado Hortensio Santo, y es el cliente el que renuncia a él por cuestiones que no han provocado los operadores y empresas turísticas.

Son pequeños matices que complican nuestro deseo de que nos devuelvan el dinero que habíamos adelantado por ese servicio.

Por eso, Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) nos recomienda en COPE “los productos con flexibilidad que han empezado a ofrecer las agencias de viaje y los seguros especiales que cubren cualquier contingencia que surja por el COVID-19 y que lleve al cliente a cancelar o desistir de hacer el viaje”.

VIAJAR SEGUROS

La legislación de la UE en materia de protección de los consumidores señala que los operadores tienen la obligación de no engañar a los consumidores sobre sus derechos y que deben facilitar que puedan ejercerlos. La normativa se cambió el 11 de marzo de 2020, para que se informe a los consumidores sobre las posibles consecuencias para su reserva si decidiesen anular su viaje o si el prestador tuviese que cancelar el alojamiento

Por eso, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos recuerda en COPE que “sigue vigente el estado de alarma y eso permite que todos los contratos afectados por la prevención del coronavirus pueden ser cancelados sin penalización de ningún tipo para los consumidores. Los consumidores tienen un plazo máximo de 74 días. En los primeros 60 días los empresarios turísticos les pueden hacer una oferta alternativa que consista en un bono, reducción de precio o bonificación similar. No son ofertas obligatorias y el usuario podrá optar por el reembolso, para el que tendrá que esperar un máximo de 14 días posteriores a esa oferta rechazada”.