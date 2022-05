De cocinar en Ucrania a estrella en Tik Tok: los secretos del cocinero ucraniano que arrasa en las redes

La última hora de la guerra de Ucrania pasa por Mariúpol, en concreto por la acería de Azovstal, símbolo de la resistencia ucraniana en la guerra con Rusia, y que ha sido abandonada por los de Zelenski, tras dar por cumplida su misión y la rendición de los primeros 300 defensores, cuyo destino es ahora incierto.

Kiev ha confirmado las informaciones de medios rusos sobre el inicio de las evacuaciones de Azovstal este lunes después de unas largas y complicadas negociaciones entre representantes de ambos bandos y tras el fracaso de las iniciativas para el traslado de los combatientes de la acería a un tercer país.

Al igual que estos ucranianos que han luchado desde dentro, muchos otros lo hacen por las calles del país y otros tantos aportan lo que pueden lejos del país que les vio nacer. Es el caso de Elías Dosunmu, un ciudadano ucraniano, que cuenta también con nacionalidad española y nigeriana. Nació en Járkov, aunque pasó sus primeros años de vida en Moscú. Con 14 años se mudó a Madrid y, en 2020, la pandemia le pilló de viaje en Ucrania. Cuando pudo volver a España, decidió continuar por su cuenta sus estudios de cocina, después de una mala experiencia en su último trabajo en una cadena de restaurantes. Hoy, a sus 25 años, se ha convertido en influencer y triunfa en las redes sociales.

Cuenta con cerca de 4 millones de seguidores en Tik Tok e Instagram y, según la revista 'Forbes', está en la segunda posición en el ranking de profesionales culinarios en redes sociales. Todas sus recetas son comida casera y, entre ellas, podemos encontrar desde hamburguesas o pasta, hasta comida asiática o los mejores dulces, siempre haciendo gala del humor. El cocinero triunfa con recetas populares que es capaz de convertir en platos de alta cocina. Además, también va a restaurantes a probar distintos platos y grabar su opinión, todo ello con la ayuda de su novia, que se encarga de grabar los vídeos y editarlos.





Elías tiene muy presente Ucrania y la situación de sus amigos y familiares

Sin embargo, como todos los ucranianos, en los últimos tres meses, la cabeza de Elías está en su país natal y en la guerra que está viviendo Ucrania. El influencer ha podido traer a España a su pareja y su familia está bien, dentro de la situación, pero se encuentra muy preocupado por lo que están viviendo sus compatriotas.

Elías destaca el papel que está jugando el pueblo ucraniano en su "resistencia" y, al mismo tiempo, "el apoyo que está recibiendo de la OTAN", como recoge el diario 'El Mundo', sin embargo, no se encuentra muy satisfecho con el papel que está jugando España en el conflicto: "Creo que es puro postureo. De qué sirve que el presidente vaya ahora a Ucrania después de que lo hayan hecho ya muchos antes. Aunque sí es verdad que han vuelto a mandar armas. Pero lo que los ucranianos realmente necesitan son cazas y que cierren el cielo. Si no, la guerra no va a terminar".