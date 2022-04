Localiza un coche clásico entre la basura y ahora recogerá un dineral en subasta: más de 80.000 euros

Muchas veces localizamos tesoros que pueden estar ocultos en lugares sorprendentes. De hecho, hay personas que han ganado mucho dinero por haber encontrado un objeto con un gran valor enterrado en cualquier cajón de casa o incluso en la basura. ¿Verdad que te has llevado una alegría cuando has encontrado alguna moneda o billete en los bolsillos de una cartera? Pues no pierdas la historia de este hombre que ha adquirido el matiz de viral a través de redes sociales y que ha sido muy comentada. Este señor encontró un coche clásico debajo de una gran cantidad de basura cuando se encontraba con su mujer limpiando el garaje de su suegro ya fallecido. Un coche que, lo más probable, le de mucho dinero por el gran valor que posee y el tiempo que tiene.









Él creía que no sería más que un montón de chatarra pero su sorpresa fue enorme cuando, tras apartar esa basura, vio un coche precioso enterrado. La pieza en cuestión llevaba más de 4 décadas acumulando polvo y ahora...¡ha vuelto a recobrar vida! Es un AC Greyhound, un modelo exclusivo que se fabricó entre 1959 y 1969 y destaca porque solamente se hicieron 83 en todo el mundo por la inauguración del Salón del Automóvil en Inglaterra y según cuenta el portal El Caso.









Se trata de un modelo fabricado en aluminio que tiene cuatro plazas, dos puertas y una tapicería de cuero. En su época era muy explosivo y llegó a utilizarse como motor de seis cilindros y de hasta 2,2 litros. Su caja de cambios cuenta con cuatro velocidades.

¡Una joya automovilística con un precio de salida de más de 83.000 euros!

Este señor, volviendo al relato, decidió llevarlo al mecánico para ver si tenía solución y podía convertirse en un vehículo operativo. De hecho, invirtió varios miles de euros en el proceso de renovación, pero parece que el negocio le va a salir más que rentable. Una reputada casa de subastas gestionará la venta de este histórico vehículo el próximo 28 de mayo y ya parte con un precio de salida de más de 83.300 euros. Es cierto que la pieza llevaba varios años sin usarse pero no estaba en las peores colecciones pues apenas ha recorrido 70.000 kilómetros recorridos. Esto hace que su venta sea más 'golosa' para los coleccionistas y amantes del motor.









Desde la empresa de subastas, han indicado que "nuestro cliente nos ha comunicado que el motor funciona perfectamente y es todo un placer conducir este coche. Se trata de la mejor pieza de este modelo que yo he visto en los últimos años en el mercado". El vehículo en cuestión se vende con más extras: una rueda original de más, el historial de reparaciones y varias piezas de repuesto pues este coche, en un primer momento, se usó para competiciones en varios circuitos del Reino Unido.

En definitiva, una auténtica joya que andaba escondida entre la basura se convertirá en única tras ese hallazgo, recuperación y compra de un amante de las cuatro ruedas que decida disfrutarlo.

