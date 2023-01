El cliente de un bar pide una tapa con su bebida y la respuesta del dueño se hace viral: "Si se descuida..."

La costumbre de comenzar el día desayunando en el bar de la esquina, o de bajar a tomar el típico café de media mañana en el rato de descanso en la oficina, es imperdonable para muchos españoles. Seguro que conoces a alguien que no puede pasar ni un día haciendo este ritual para empezar con buen pie la mañana. Lo malo es cuando algún cliente pretende que el café venga acompañado de algo más.

"Café y tapa"

Precisamente ese es el detonante de la siguiente mala reseña que ha recibido un establecimiento. Como viene siendo habitual, la cuenta de Twitter 'Soy Camarero' se ha hecho eco de la experiencia de esta clienta y no ha tardado en hacerse viral. Parece ser que la señora es habitual del bar en cuestión, pero no está muy contenta con el servicio. "Tres días seguidos en la terraza y el mismo camarero no nos trae la tapa", dice en su reseña, en la que ha puesto una sola estrella al establecimiento hostelero. Lo que no detalla la clienta en la reseña es lo que suele pedir, para estar tan molesta, por no recibir un aperitivo de acompañamiento.

Por supuesto, el propietario del negocio ha contestado y nos ha sacado de dudas. "Ayer no vino", empieza comentando. Algo que de ser verdad, deja en entredicho la veracidad de las palabras de la clienta. "Con descafeinado de sobre no se pone una tapa", aclara el dueño del bar, que termina indicando que "aun así le hemos puesto unas alitas de pollo, que si se descuida no deja ni los huesos".





Cada establecimiento es libre de tener su política y sus reglas a la hora de atender a su clientela. Sin embargo, la costumbre de algunos bares y cafeterías de servir una tapa con la consumición, por tener cierta cortesía con sus clientes, ha provocado que algunos clientes lo tomen como norma y se quejen, como en este caso, si no la reciben. De todos modos, parece que esta vez a la clienta le ha salido el tiro por la culata, y es que por quejarse y dejar una mala reseña, ha terminado dejando en evidencia su glotonería.

Algo que no ha pasado inadvertido para los usuarios de Twitter, que han llenado de respuestas de todo tipo el post de 'Soy Camarero'. "Ahora será imprescindible dar tapa, esto mal acostumbra a la gente...", o "le ha faltado poner «Tres días seguidos que entro a pedir un vaso de agua del grifo y no me ponen una ración»", son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación. Incluso algún usuario se ha animado a proponer ideas para que esta clienta no se quede sin hambre: "Yo creo que deberíamos hacer una colecta y entre todos comprarle a Petri una bolsa de magdalenas".