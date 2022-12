El cliente de un bar de León publica una mala reseña y sus palabras arrancan un debate en redes: "Me relaja"

Internet nos ha acercado muchos restaurantes y lugares que, sin contar con esta herramienta, nos hubiera resultado muy difícil localizar. Además, el poder leer opiniones sobre el establecimiento al que queremos acudir previamente también hace una idea de cómo es ese bar o restaurante. No obstante, existen a veces opiniones contrarias y negativas a esos lugares. La cuenta de Twitter 'Un camarero Leonés' subió una reseña de un bar de León que se ha convertido rápidamente en viral pese al tiempo que ha transcurrido desde su publicación (unos dos años).





Esto es lo que escribía el cliente. Y no dejó indiferente a nadie. "Llegué al restaurante muy ilusionado ya que me lo habían recomendado pero todas mis ilusiones se vinieron abajo. Para empezar cuando estábamos entrando había un señor pidiendo limosna en la misma puerta al cual le tuve que dar tres euros ya que me empezó a mirar de una forma extraña". Además, añadía que "cuando nos sentamos les pedí por favor que me trajeran los platos y cubiertos de color azul porque el azul me relaja. Me dijeron que no tenían y tuve que cubrir los tenedores de papel para no tocarlos con mis manos".





La comida, explica, estaba bastante bien aunque tenía que decir que "no me gustó nada que los camareros llevaran uniformes negros. Para terminar tuve que salir del restaurante corriendo para evitar que el señor de la entrada me mirase".





Tras esta historia, los comentarios en redes no se hicieron esperar. "¿Eso es coña verdad?", "¿El cliente era Jack Nicholson?" o "Ahora mismo salgo a mirar mal a la gente" son algunos de esos mensajes que dejaban los tuiteros tras leer lo que había sucedido. El desenlace de la historia, por desgracia, no ha trascendido.

Un restaurante de Ibiza se hace viral por la respuesta que da a la crítica de unos clientes: en pocas palabras

Esta anécdota también la protagoniza un restaurante. Esta vez, en Ibiza. "Pedimos solomillo y entrecot de ternera, menos de al punto y nuestra sorpresa es que la carne la traen fría, a lo que se lo decimos a la camarera y su respuesta es que al pedir la carne poco hecha, lo normal es que no esté caliente, cuya solución es calentar la carne en el horno, por lo que al traerla, se había pasado", explicaba este cliente. Por último remataba lo siguiente. "No se han ofrecido a traer unos filetes nuevo cocinados como toca y a la temperatura correcta cuyo colofón ha sido la sal que nos han traído a la mesa (foto adjunta)".

Pero, esta crítica, lejos de quedarse en el olvido en Internet, fue respondida por el propio establecimiento, que escribió unas palabras que se han hecho virales en redes sociales: "Tildar toda una cena de ‘pesadilla’ cuando los seis comensales nos devolvieron sus platos totalmente vacíos y agregando que no le gusta la marca de la sal, nos parece injusto".