Chabeli Navarro sale en defensa de Fabiola Martínez tras desvincularse de Bertín Osborne: "Ella tiene más clase"

MADRID, 25 (CHANCE)

Tras conocerse el embarazo de Gabriela Guillén, Chabeli Navarro aprovechó el 'boom' de Bertín Osborne para desvelar su relación con el cantante y cómo se vió en la obligación de abortar por petición de él. Tras sus declaraciones, nuevos testimonios muy parecidos han visto la luz, como por ejemplo el más reciente, el de Encarna Navarro.

La cantante confesaba que ella había estado con Bertín nada más y nada menos que durante quince años, por lo que el artista habría sido infiel a su mujer, Fabiola Martínez, con la cual ha estado en una relación de dieciocho años y ha tenido dos hijos en común.

Tras las palabras de Encarna, Fabiola prefirió desvincularse de Bertín asegurando que ya no formaba parte de su vida, sin querer escuchar más acerca de esta supuesta infidelidad del presentador durante tantos años. Esta vez, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Chabeli, quien ha querido defender públicamente las palabras de la colaboradora.

"Es normal que esa mujer esté hasta aquí de él", aseguraba la empresaria. Además, ha aprovechado en hacer hincapié en que ella es mejor que el cantante: "Es su exmarido y no tiene nada que ver con ella. Y mejor que no se meta en nada, ella tiene más clase".

Por otra parte, Chabeli ha explotado contra Bertín tras escuchar el polémico mensaje que le mandó a Encarna tras su exclusiva: "Salga lo que salga y quien salga, él siempre va a seguir negándolo como hace siempre, es su forma de actuar. Después se verá que es cierto, después se callará, después reculará como hace siempre. Pero bueno, no es nuevo".

Y es que el cantante no dudó en ponerse en contacto con su supuesta amante tras salir a la luz dicha información, escribiéndole que "todas sois iguales". Unas palabras que la empresaria asegura que son propias de él: "Totalmente. De su forma de pensar y cómo trata a las mujeres. Es que es una frase que no me gusta nada, todas son iguales. Él no, él no es igual que todos".