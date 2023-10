Chabeli Navarro reacciona a la decisión de Bertín Osborne

MADRID, 5 (CHANCE)

La última decisión de Bertín Osborne respecto al bebé que espera Gabriela Guillén ha revolucionado el panorama nacional, ya que pocos entienden que después de haber asegurado que ese hijo es suyo, ahora quiera hacerse una prueba de paternidad para salir de dudas.

Le hemos preguntado en exclusiva a Chabeli Navarro qué le parece este giro dramático en la vida del artista y, lo cierto, es que no se sorprende, ya que según nos cuenta, a ella le hizo lo mismo: "Se vuelve a repetir la misma historia de hace dos años, lo que sucedió conmigo" ya que "me pidió la prueba de paternidad a mí, ahora se la pide a Gaby. Lo mismo, la misma historia".

Harta de que el presentador tenga la sensación de que estos temas manchan su imagen, Chabeli deja claro que "su imagen se la ha dañado él mismo, no se la hemos dañado ninguna mujer" sino él "por su comportamiento, con las frases despectivas hacia las mujeres. La imagen se la está dañando él mismo. Que no eche las culpas a otras personas".

Cuando le preguntamos por la actitud que tuvo con Gabriela cuando tuvo que ir al hospital debido a una bajada de atención que no se preocupó por ella, a la extronista no le sorprende: "No me extraña, él es así". Eso sí, a pesar de no querer mandarle ningún mensaje a la modelo, sí que "le deseo felicidad a todo el mundo, que sean muy felices y que tomen las decisiones que quieran".

Por último, la empresaria nos ha confesado que todavía queda mucho por saber sobre su historia completa con el cantante, pero que por ahora no va a contar ningún detalle más: "mi historia es una pincelada. Sí, sí, pero bueno, tiempo al tiempo. Todo llega en su momento y sin prisas".