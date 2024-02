Cerrajeros blindan la entrada al edificio incendiado para impedir el acceso

Una empresa de cerrajería ha acudido este lunes, a instancias de las autoridades policiales, al edificio incendiado del barrio valenciano de Campanar para proceder al blindaje de los accesos de la finca, con el objetivo de impedir su acceso a él una vez los bomberos acaben sus trabajos.

En declaraciones a los periodistas, el encargado de la empresa de cerrajería Seguritron, Rafael Rodríguez, ha explicado que la policía les ha contactado para que cerraran los accesos al edificio calcinado.

"Nos han llamado para hacer el cerramiento interior porque, una vez acaben los bomberos, hay que dejarlo todo cerrado para que la gente de la calle no pueda entrar", ha indicado Rodríguez.

Los cerrajeros se encargarán de blindar todos los puntos de entrada de los bajos del edificio para impedir que nadie ingrese al interior de la finca.

"Es una cuestión de seguridad", ha agregado el cerrajero, que tras entrar en los bajos del inmueble ha visto el "desastre" del incendio por dentro.

"Lo he visto todo quemado, un desastre. Me he llevado una impresión muy mala porque yo he trabajado aquí muchos años haciendo trabajos de cerrajería", ha señalado.