Celaá falta al respeto a un diputado del PP que cuenta la experiencia de su hija con síndrome de Down

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha acusado al PP de trabajar "con ahínco" para desprestigiar a España dentro de la Unión Europea a cuenta de la Lomloe, la última reforma educativa aprobada el pasado 23 de diciembre.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra ha negado en repuesta al popular Juan José Matarí que su ley no esté "anclada" en la Constitución y le ha reprochado que intente desprestigiar el país en "uno de los órganos" de la UE, en vez de defender una norma que "han respaldado la mayoría de los españoles".

Durante su intervención, el diputado Matarí ha sostenido que la conocida como ley Celaá incumple el mandato constitucional de promover las condiciones para que la libertad "sea real y efectiva", incluida la libertad de elección de enseñanza de los padres.

En su contestación, la ministra ha preguntado al popular por qué está al margen de la Carta Magna "combatir la segregación escolar o poner más recursos en los centros ordinarios para tratar precisamente la educación especial. ¿Eso es estar al margen de la Constitución?".

"Lo que ocurre -según Celaá- es que no defienden la igualdad sino el privilegio, y cuando dicen libertad están diciendo recorte de libertades; ahora usted que es un representante español de esta Cámara se dedica a trabajar con ahínco en uno de los órganos de la Comisión Europea para desprestigiar a España, usted que debería defender la ley que han respaldado la mayoría de los españoles".

Ha acusado además al PP de no haberse preocupado "jamás" por la vida de los españoles y de estar "cortejando al veto parental, vulnerando el interés superior del menor".

Os cuento la peli.



El diputado Juan José Matarí cuenta que su hija con Síndrome de Down es universitaria gracias a la educación especial. La respuesta mezquina e insensible de la ministra Celaá no la verás hoy en ningún especial de tv.

Claro, no le dijo eso de vete al médico no? pic.twitter.com/Obhdl0Avn7