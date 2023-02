Todos los que tienen perros están de acuerdo: son el mejor amigo del hombre. Por si quedaba alguna duda, así lo demuestra la cantidad de contenido viral en redes sociales en que ellos son los protagonistas. En los videos que rondan por internet es posible ver divertidas reacciones de estos amigos peludos en diversos contextos, así como algunos actos más enternecedores en los que ayudan a otros animales o humanos. Amor incondicional y entrega sin límites, a cambio de unos cuidados que comienzan cuando llega a tu casa y terminan cuando le despides.

En España los perros reinan los hogares. De hecho, en muchas ocasiones se han hecho virales videos muy graciosos de peludos enseñando al mundo habilidades que se consideran propias de los humanos. Los mejores amigos del hombre siempre saben cómo resolver los problemas y nunca dejarán de sorprendernos. Son especialistas en hacer compañía, sacar una sonrisa y, en muchas ocasiones, hacer gala de su inteligencia. Los perros suelen vivir entre 8 y 20 años, pero es cierto que las razas más pequeñas suelen tener una esperanza de vida mayor que los canes más grandes.

Alargar su vida sería el sueño de muchos, por no decir de todos. El momento en el que se hacen mayores es un trauma para algunos. Quién no ha dicho en alto que ojalá su compañero viviera para siempre. No es nuevo que interactuar con los perros aporta beneficios a las personas a la hora de afrontar el estrés y la depresión, ya que hay varios estudios que lo corroboran. Pero lo de este no tiene parangón después de batir todos los registros de longevidad, a pesar de que su esperanza de vida no sea ni la mitad de los años que ha cumplido.

Así es Bobi

El Servicio Médico Veterinario del Municipio de Leiria, en Portugal, tiene un registro de entrada el 11 de mayo de 1992. En él aparece la fecha de nacimiento de un perro llamado Bobi. Su edad también ha sido verificada por una base de datos de mascotas autorizada por el gobierno portugués. Es prueba, para Guinness World Records, de que tiene 30 años y 271 días al 5 de febrero de 2023. Y es oficialmente no solo el perro más viejo del mundo, sino de la historia desde que existen registros de este tipo.

Este mastín del Alentejo, perteneciente a la raza Rafeiro do Alentejo, conocida por proteger al ganado, supera con creces la esperanza de vida de su especie ya que estos perros suelen tener una expectativa de vida promedio de 13 años. Bobi lleva toda su vida en el seno de la familia Costa, que reside en la aldea rural de Conqueiros. Siendo tan solo un cachorro fue condenado a morir, ya que su familia no podía hacerse cargo de más animales. Pero cuando le fueron a sacrificar, se despistaron. Un día, Leonel y su hermano decidieron seguirla, descubriendo a Bobi, el perro que ya es historia.