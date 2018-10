'Mi Casa es la vuestra': Las confesiones de Paula Echevarría y Juana Acosta y un invitado especial

MADRID, 20 (CHANCE)

El programa de Bertín Osborne emitió anoche un episodio de lo más especial, no solo por no llevarse a cabo en la residencia del presentador y trasladarse hasta un caserío vasco del siglo XVIII, si no porque el cantante de baladas entrevistó a dos de las actrices del momento, Paula Echevarría y Juana Acosta, quienes se encuentran en plena promoción de la película Ola de Crímenes, un film dirigido por Gracia Querejeta.

La it girl ha confesado detalles de su adolescencia, principios profesionales y lo mucho que quiere a su hija. Nada más sentarse frente a Osborne, el conductor del espacio comenzó la entrevista muy directo: "No tienes nada que ver con la imagen que tenía de ti. Te creía bastante más seria".

Después, la intérprete explicó que es una persona muy entregada, no solo a la hora de enamorarse también con todo su círculo cercano: "Como buena Leo, soy una persona muy entregada con todo. No solo con los ligues, sino también con los amigos o la familia". Asimismo, la novia de Miguel Torres declaró que es "muy de dar el 200%".

Por otra parte, Bertín ha querido preguntarle si ser madre le ha cambiado la vida y Echevarría ha sacado la vena de madraza que tiene explicando que "ser madre no es que me haya cambiado la vida, sino que te la cambias tú. Sabes que tienes a alguien que depende de ti y a la que tienes que cuidar".

Durante la entrevista no se pronunció en ningún momento el nombre de la actual pareja de la instagrammer. En cuanto a su ex marido, a Paula se le preguntó a quien se parecía más Daniella y escuetamente respondió: "Es una mezcla. Tiene cosas mías y cosas de su padre".

El programa mostró algunas escenas de sus principios como actriz en series como 7 Vidas, Hospital Central o Al salir de clase: "Me da vergüenza y ternura ver eso", comentó la actriz. Aunque reconoció que le gusta ver su trayectoria y su progreso en el mundo de la interpretación porque "no hay que ser egocéntrico y pensar que todo lo haces bien".

Pese a que la gran protagonista de la velada fue Paula Echevarría, la entrevista más sincera de la noche fue la de Juana Acosta, quien no tuvo reparos en abrir su corazón y contar a los telespectadores su dura infancia en Colombia.

No es la primera vez que la intérprete y Bertín se ven las caras, pues la intérprete ya pasó por el espacio junto con el reparto de Perfectos Desconocidos. Pero en esta ocasión, la colombiana se sentó en el sillón y pudo hablar más tranquilamente con el presentador del espacio.

El pasado y la historia de la colombiana impresionó mucho al conductor de Mi casa es la vuestra, pues relató momentos muy duros de su pasado como el asesinato de su o el secuestro de su hermano: "Yo tenía 16 años, a mi padre lo asesinaron y uno de mis hermanos estuvo secuestrado por la guerrillas, por el ELN", confesó la intérprete explicando además que nunca supo el motivo de la muerte de su progenitor.

Momentos difíciles para la intérprete que marcaron su vida. Sus primeros papeles al cruzar el charco y llegar hasta España tampoco fueron luces y color, pues recibía "papeles estereotipados. Mi primer papel en España fue de prostituta".

La tormenta llegó a la tempestad cuando conoció a su ex, Ernesto Alterio: "Me quedé aquí por amor". La actriz se casó con el argentino en 2003 y fruto de su relación tuvieron a su hija Lola, quien ahora tiene 12 años. Pese a que la chispa se apagó, la ex pareja sigue manteniendo una muy buena relación, tal y como ha comentado Juana a Bertín: "Sé mucho de él, tenemos una buena relación. Nos seguimos adorando muchísimo. Nuestra hija está muy bien y nosotros también".

La velada contó con un invitado sorpresa: Miguel Bernardéu, hijo de la intérprete Ana Duato y coprotagonista de Ola de Crímenes. El joven, quien se está empezando a postular como uno de los actores revelación por su papel en Élite, ha comentado lo gratificante que es "pasar de hacer unas escenas en el conservatorio para los profesores a trabajar con unas profesionales así".