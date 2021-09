Carlos Herrera cuenta cómo se encuentra el Rey Juan Carlos: "Le vi radiante, espléndido"

Este miércoles 8 de septiembre Carlos Herrera ha recibido en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de Madrid el premio que entrega el Club Internacional de Prensa a la trayectoria profesional. El presentador de 'Herrera en COPE' ha recibido el galardón agradecido y recordando que "la labor de un periodista es dar noticias", tras lo que ha recordado la última hora del caso del joven de Malasaña. El comunicador de COPE ha recordado que él nació "para la medicina y degeneré afortunadamente para el periodismo, para la radio que es periodismo y además, algo más", y es que Herrera ha aprovechado la ocasión para recordar cómo fue su conversión de médico a periodista: "De no haber sido por mi contumacia, hoy sería un médico regular, al borde de la jubilación. A cambio he conseguido ser un periodista regular que ha vivido muy feliz", ha comentado. Herrera ha incidido en "que ha vivido muy feliz gracias a haberse dedicado a lo que siempre ha soñado que es dar los buenos días y encontrar gente que se lo crea, que son buenos días" ha enfatizado. "Un premio a la trayectoria siempre reconforta. Gracias al esfuerzo de cumplir años he sido testigo de tiempos increíbles de mi país. Hemos estado a dos palmos de los incendios y lógicamente hemos conocido pirómanos", tras lo que ha aclarado que sobre todo se alegraba de haber visto trabajar a "los bomberos". En la ceremonia se ha entregado la “Rosa de oro” de Degussa a Herrera junto con otros premiados en esta edición, que incluye a la autora de repercusión internacional María Dueñas; el fotoperiodista Jordi Socias; la corresponsal de la Radio televisión portuguesa en España Daniela Santiago, y la Asociación Mujeres por África, presidida por María Teresa Fernández de la Vega. Además, en el acto se ha rendido un merecido homenaje a los periodistas españoles asesinados este año en Burkina Faso, David Beriain y oberto Fraile.

- CHANCE: qué honor tener este premio de la prensa internacional

- CARLOS HERRERA: si, el premio a la trayectoria te están diciendo que te repites mucho y llevas mucho. Los premios son mejor que te los den que no te los den. Además si te los libra gente de orden pues mejor. Yo empecé en la radio 1977 y ya más trayectoria* al menos al ritmo de trabajo que tengo ahora no sé si me queda

- CH: ¿Cuántos premios tiene?

- CARLOS: No sé, en cualquier caso siempre son pocos, no me quejo

- CH: ¿volvería a escoger estudiar periodismo?

- CARLOS: Yo no estudié periodismo, estudié medicina. En primero yo ya sabía que me iba a dedicar a la radio, la radio es más que periodismo. Es una esencia más, además de periodismo. Una cosa me llevo a la otra y si a mí me propusieran otra vez ponerme en el punto cero, volvería a hacer la carrera de medicina

- CH: Este año ha tenido a un digno sucesor, su hijo ¿qué tal lo ha hecho?

- CARLOS: Muy bien, ha llegado a la radio por agotamiento. La ha vivido desde siempre y él con modestia y humildad ha empezado a hacer cosas. Él tiene su trabajo y su vida paralela al mundo de la radio. El mundo de la radio hace muy feliz y te da mucha satisfacción.

- CH: Este verano ha estado con el rey emérito ¿cómo se encuentra?

- CARLOS: Estuve poco rato con él porque fue una comida colectiva de amigos. Yo le vi muy bien. Tiene las dificultades para caminar que ha tenido siempre. Yo le vi radiante, espléndido. Con la dificultad locomotriz que ha tenido siempre pero supera muy bien

- CH: ¿tiene ganas de volver a España?

- CARLOS: Claro

- CH: Se ve volviendo a España ¿le comentó algo?

- CARLOS: No, la comida tampoco lo propiciaba. Esto es cosa mía, entiendo que quiera volver a su país aunque sea de visita, estoy convencido. También estoy convencido que algún día lo hará

- CH: Decían que se aburría allí

- CARLOS: ¿conoce Abu Dabi? Entonces entenderá. Es un país apasionante para entenderlo desde el punto de vista de haber transformado un desierto en una punta tecnológica de desarrollo cómo es ahora. Hay cosas que han hecho muy bien, merece la pena de conocerlo, pero divertido no es.