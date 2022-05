Cambio climático: Esta es la explicación de por qué hay muchos árboles muriendo en Australia

El cambio climático es una realidad que está afectando al planeta entero. Se sabe que los bosques tropicales forman una parte esencial de la vida en nuestro mundo. Y es que los árboles nos ayudan a controlar la temperatura y liberan gran parte del oxígeno que respiramos. Por ello, es necesario mantenerlos a toda costa para que los ecosistemas continúen funcionando sin ningún problema. Sin embargo, en lugar de avanzar en materia medioambiental, parece que cada vez la situación es más peligrosa e inevitable.

No somos conscientes de que el cambio climático podría ser el fin del mundo que conocemos y que, los expertos reclaman que aún hay tiempo para frenar algunos de sus efectos, aunque hay otros que ya son irreparables. Sin embargo, la población parece no estar concienciada, porque nuestro ritmo de vida sigue siendo el mismo. Aunque es cierto que ya hay muchos países que están empezando a tomar medidas que ayuden a nuestro planeta, como la eliminación progresiva de plásticos y emisiones de gases de efecto invernadero, que no hacen sino destrozar la capa de ozono.

Los árboles australianos en peligro

Es por este motivo por el que los científicos llevan ya varios años, desde que se confirmó que la contaminación está destrozando el medio ambiente, estudiando cómo hay factores externos que afectan a la vida de los árboles. Esta semana se ha publicado en la revista científica 'Nature' un estudio que se titula 'Tropical tree mortality has increased with rising atmospheric water stress', en el que se detallan datos realmente alarmantes sobre los árboles australianos. David Bauman, ecólogo de la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford y líder de la investigación dice que la mortalidad de los árboles podría haberse visto duplicada en el norte de Queensland (Australia) desde 1984 hasta 2019.

Ya ha habido estudios previos que habían contemplado que el fallecimiento de los árboles se estaba dando de manera acelerada en algunas regiones de los trópicos. Esto está teniendo un grave impacto medioambiental para el sumidero de carbono. Aun así, el causante de esta muerte tan alta de algunas especies vegetales continuaba siendo un misterio sin resolver. Para intentar encontrar una respuesta a este fenómeno, el equipo de Bauman decidió analizar los patrones de muerte de más de 74 mil árboles de 81 especies distintas.

Estas pertenecían a 24 parcelas forestales del norte del estado de Queensland también diferentes. Detectaron que la esperanza de vida de los árboles está reduciéndose considerablemente, en concreto a la mitad. Uno de los efectos que lo puede estar causando y que se convirtió en objeto de estudio de esta investigación fue el cambio climático, cada vez más presente en nuestro día a día. Aunque también analizaron los fuertes vientos causados por ciclones. Los investigadores encontraron, además, que el riesgo de mortalidad era más alto en los ambientes secos. Por ello, han concluido que el estrés hídrico atmosférico, como consecuencia del cambio climático, es probablemente la causa principal de esta muerte de árboles en los bosques tropicales.