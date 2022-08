Una asturiana avisa de que va a hacer obras en casa y la respuesta de los vecinos se hace viral: "Perdonadme"

En pleno siglo XXI, las redes sociales forman parte de nuestro día a día y están totalmente integradas en nuestra rutina. Algunos usuarios hacen uso de las mismas para informarse, otros son más activos y comparten opiniones, recomiendan productos o muestran momentos de su vida privada, tanto en compañía de los suyos como reflexiones más personales realizadas en soledad.

Al mismo tiempo, plataformas como Twitter se han convertido en un portal donde poder denunciar situaciones divertidas, otras sorprendentes o incluso desagradables que le han ocurrido a los usuarios. Es habitual que este tipo de circunstancias se hagan virales en seguida, llegando a miles de usuarios en apenas unos minutos. Por su parte, otras redes como Instagram o TikTok destacan por su contenido en formato vídeos, donde cada vez es más frecuente encontrar trucos para la vida cotidiana que rápidamente llegan a miles de personas.

El sencillo truco con el que sabrás si un pantalón es de tu talla sin necesidad de probártelo El truco no es nuevo, pero poco conocido. Una reciente publicación en redes sociales ha hecho que vuelva a cobrar actualidad y se haya vuelto viral Redacción DigitalMadrid 25 ago 2022 - 05:33

El cartel anunciando obras que se ha hecho viral

En esta ocasión, una vecina se ha hecho viral en la red del pájaro azul, donde se puede leer el cartel en asturiano que ha colgado en el portal de su edificio. En él avisaba de que iba a hacer obras y pedía disculpas anticipadas al resto de personas que viven en el portal por las molestias que pudiera ocasionar. "Voy a hacer obras. Perdonadme", se puede leer, junto al piso en el que vive dicho individuo.

Sin embargo, lo más curioso es la respuesta de sus vecinos, que ha demostrado el buen ambiente que hay en la comunidad. Otros dos vecinos han escrito en el mismo cartel, dejando dos mensajes. Uno de ellos dice "faltaría más", mientras que el otro apunta "estás perdonado". Un usuario ha compartido en Twitter una imagen del cartel y no ha tardado en hacerse viral, obteniendo más de 12.000 'me gusta' y cientos de respuestas.

Una de ellas ha dejado un cartel similar que ha aparecido en otra comunidad de vecinos, aunque en esta parece que no hay tan buena relación entre los inquilinos de unos pisos y los de otros. "Los de mi bloque están mucho más desquiciados…", escribe el tuitero, junto a la imagen que aporta como prueba. En ella podemos leer una nota indicando que se van a hacer obras, en las cuales se va a usar el ascensor de forma puntual. Además, se añade que se dejará limpio cuando se utilice.

Pero parece que esto no ha sido así y varios vecinos han querido recordar al que se encuentra de obras que ha dejado las zonas comunes en no muy buenas condiciones. "Eso no es verdad, está churreteado y siempre sucio" o "el ascensor hecho una porquería" han dejado escrito algunos vecinos del portal en el cartel. Incluso, uno de ellos, ha subrayado la frase en la que se indicaba que se iba a limpiar el ascensor, para dejar claro que no ha sido así.