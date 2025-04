La reacción de Paco González al trabajo de los compañeros durante el apagón: "Amo la radio. Adoro la radio"

El pasado lunes, España peninsular y Portugal registraron en torno a las 12:30 horas un apagón eléctrico generalizado que causó múltiples problemas en el transporte y la actividad normal de los ciudadanos y las empresas. Red Eléctrica, empresa que actúa como gestor del sistema eléctrico, indicó que se necesitarían entre seis y diez horas para recuperar completamente el servicio.

Fotografía de la Gran Vía sin luz este lunes durante el apagón masivo del sistema eléctrico en Madrid

Desde que se produjo el apagón, la Cadena COPE realizó una programación especial contando todo lo que estaba ocurriendo en torno a una situación que nunca se había vivido en nuestro país. A falta de luz en todo el país, la radio era el único medio para poder informarse y por eso se podía ver a gente agolpada en la calle alrededor de una radio o de coches donde se podía escuchar cómo se informaba sobre todo lo que estaba ocurriendo.

El apagón provocó que todo el país se quedara sin circulación de trenes ni metros y sin semáforos en las carreteras, lo que llevó a un caos total en las grandes estaciones como Atocha y Sants y en las calles de las grandes ciudades, donde se formaron atascos que duraron horas. La Cadena COPE estuvo pendiente para informar a la población de cada noticia nueva que surgía sobre todos estos inconvenientes que duraron en muchas ciudades hasta bien entrada la noche.

la reacción de paco gonzález al apagón

Paco González, director de Tiempo de Juego, quiso comenzar el programa elogiando el trabajo de todos los compañeros de COPE durante el apagón: "Es que si no lo digo, reviento: Amo la radio; Adoro la radio. Es que me pillaron muchas horas del lunes, y no había tenido la oportunidad de decirlo en público. En privado se lo dije a muchos de los compañeros, sin otra conexión con el exterior que la radio. Además la radio a pilas de toda la vida. Es decir, no tenía nada, ni whatsapp, ni tele, ni nada, de nada, de nada. Y quiero felicitar a todos los compañeros que hicieron radio ese día. Yo hoy la nuestra, pero feliz igualmente a todos los de otras emisoras. Empezando, porque le pilló a él, a Jorge Bustos con Pilar Cisneros, y terminó con Juanma Castaño, que ahí más o menos fue cuando ya se estabilizó la red eléctrica en toda España. Adoro la radio. Amo la radio. La felicitación es también para todos los compañeros técnicos de la COPE, porque en lo que se podía, sonó fantásticamente bien todo. En lo que se podía, porque había comunicaciones que se perdían. Es que a veces incluso cuando empezaba a funcionar el teléfono, tampoco iba la llamada, ni vía whatsapp, ni la llamada tradicional. Así que gracias a todos ellos. Amo la radio. Adoro la radio. Ya me queda a gusto".