¿El cajero del banco se ha quedado con tu tarjeta? Estos son los pasos que debes seguir para recuperarla

Hoy en día los bancos nos permiten sacar dinero de los cajeros sin tener que usar la tarjeta. Tan solo necesitamos la aplicación de nuestro banco instalada en el móvil e introducir el código que nos mandan cuando lo pedimos. Sin embargo, todavía hay muchas personas que usan su tarjeta del banco para sacar dinero. El problema es que puede ocurrir que el cajero se quede con nuestra tarjeta o porque tardamos mucho en sacarla y se la termine tragando. Cuando esto ocurre tenemos, ante todo, que mantener la calma (no ganamos ni conseguimos nada poniéndonos nerviosos). Pero, sobre todo, hay algo que nunca debemos hacer cuando el cajero se queda con nuestra tarjeta.

Lo que nunca tenemos que hacer

El Banco de España advierte que, cuando ocurre este tipo de situaciones, tenemos que avisar de esto al banco. Para poder hacer esto en los cajeros suele haber apuntado un número de teléfono para incidencias. Lo más seguro es que el banco nos pida que bloqueemos la tarjeta a través de nuestra cuenta de banca online. Además, pasados unas pocas horas, es conveniente que repasemos si ha habido algún movimiento en nuestra cuenta para asegurarnos que no hay nada sospechoso, también conviene que hagamos lo mismo pasados unos días. Pero nunca debemos irnos sin avisar al banco o sin esperar unos minutos. Ahora te explicamos el por qué.

También avisan, insisten, que no abandonemos el cajero cuando la tarjeta no sale y se ha quedado dentro. Esto es porque es posible que, pasados unos segundos, esta termine saliendo. Otra razón es cabe la posibilidad de que algún ladrón haya manipulado el cajero para que la tarjeta se quede atascada. Por lo que, si nos vamos sin haber cancelado la tarjeta, le estaríamos dando al delincuente la oportunidad de hacerse con esta y que perdamos dinero porque el ladrón haga compras con nuestra tarjeta si no la hemos cancelado.

Otro aviso, por parte del Banco de España, es que estemos atentos a la ranura de extracción de los billetes. Pues estas pueden haber sido manipuladas por los ladrones para que el dinero se quede enrollado y que no confiemos en los desconocidos que se acerquen a ofrecernos ayuda, podría ser el propio ladrón.

Si la sucursal del banco está abierta en el momento en que ha ocurrido esto, tenemos la posibilidad de pedir ayuda a uno de los empleados y comunicarle lo ocurrido. De esta forma, si la tarjeta ha sido retenida y el titular de esta se identifica y se acredita como tal, podremos recuperarla en el momento, esto siempre y cuando que la tarjeta no haya sido retenida por caducidad o cancelación de la misma.

¿Por qué el cajero del banco se queda con mi tarjeta?

El cajero puede "tragarse" la tarjeta por varias razones. Una de estas es que hayamos introducido mal el PIN varias veces seguidas o porque han pasado 40 segundos sin hacer ninguna operación mientras la tarjeta permanece dentro de la ranura. Cuando esto último ocurre, el cajero emite un pitido de advertencia y es probable que también salga una alerta en la pantalla para que hagamos alguna operación o retiremos la tarjeta.

Otra razón de que el cajero se quede con la tarjeta es que haya detectado que esta está caducada. Si este es el caso, no podremos recuperar la tarjeta y habrá que pedir una nueva. También puede haberse tragado la tarjeta porque se haya producido en ese momento un corte de luz.

Fraude en el cajero

Pero a veces estos problemas pueden deberse a fraudes. En diciembre de 2019, la Guardia Civilalertó por Twitter sobre la instalación de teclados falsos en los cajeros para robar la clave de las tarjetas de los usuarios. Por lo que instaban a estos a permanecer en el lugar hasta descubrir el origen del problema.

También recomendaron que se fijaran en la ranura por si esta estaba tapada y tener cuidado con los voluntarios que se ofrecen a ayudar y a llamar rápidamente al banco.