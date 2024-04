Bitcoin alcanza un máximo récord, ¿hasta donde llegará esta vez?

Muchos lo llaman ciclos, otros creen que se trata solo de una simple estafa. Lo que es cierto es que bitcoin está alcanzando cifras que no habíamos visto hasta ahora, cerca de los 70.000 dólares.

El dinero fácil no existe. Expertos consultados por COPE nos alertan de las posibles estafas. Bitcoin no es un activo que genere valor, para que uno gane dinero, otro debe perderlo. Y normalmente vamos a ser nosotros.

¿Qué es el bitcoin?

El bitcoin es dinero electrónico. La gran diferencia es que es una moneda descentralizada, encriptada, no falsificable. Es dinero porque se basa en la confianza que depositamos en que al recibir un pago, este va a volver a ser aceptado para realizar mis propios pagos. La gran diferencia con los billetes de papel, es que no esta sujeto a instituciones. Lo que lo convierte en una moneda mundial, que no depende de nadie y que nos permite realizar transferencias internacionales instantáneas y gratuitas.

Pero igual que hoy tiene valor, mañana puede perderlo absolutamente. Si la gente deja de respaldarlo, se hundiría. Y eso hablando de bitcoin, mucho más cuidado tenemos que tener con las monedas menos conocidas y que surgen con atractivos de crecimiento rápido.

Los ciclos del bitcoin

Bitcoin ha estado en alza desde que se creo: “al principio valía céntimos, y a día de hoy vale cerca de 70.000 dolares. Tiene volatilidad, pero es capaz de corregir”. Según Ricardo Pérez Marco, experto en criptomonedas existe una incomprensión generalizada: “muchos cuando veían una burbuja creían que bitcoin se iba a ir a cero, pero se han equivocado”.

El experto consultado por COPE añade que cada 4 años sube el valor de la criptomoneda: “el peor momento para invertir es cuando genera mucho interés, porque es cuando aumenta su precio”. Cree que el valor de bitcoin llegara a estar entre los 100 y los 130 mil euros. Los máximos de la burbuja anterior llegaron hasta los 69.000.

No está tan de acuerdo Fernando Navas Cusi, responsable de nuevas tecnologías y financiero del despacho de abogados Navas Cusi. Define el bitcoin como un archivo digital que no tiene nada que lo respalde: “se hundiría si la gente le diera la espalda. Su valor es de consenso, su seguridad reside en la confianza de la gente”.

Hay gente habla de ciclo, otros de los nuevos vehículos de inversión en Estados Unidos, pero según Navas Cusi no hay runa formula matemática: “sino habría mucha mas gente ganando dinero. Depende de con quien hables hay quien te va a decir que en este ciclo se va a llegar a un millón, pero la realidad es que nadie lo sabe y quien invierta tiene que asumir los riesgos, de que o te cambia la vida o te quedas sin nada”. Añade que para que uno gane dinero, alguien tiene que perderlo.

“Con bitcoin no se pierde ni se gana hasta que no se vende”. Según Pérez Marco el problema es que se vende cuando no hay que hacerlo: “la gente tiene la tendencia que cuando baja se asusta y vende y ahí cuando perdida”. Explica que el objetivo no es ganar dinero, sino tener bitcoin: “es una moneda fácil de transportar y de transferir. No tienes que pedir permiso a nadie. Esto hace que tenga unas características que la hacen especial”.

¿Me pueden estafar?

Cada 10 minutos se producen 900 nuevos bitcoins. La producción se reduce por dos cada 4 años. A finales de este mes la producción será de 450 bitcoin cada día. El bitcoin está limitado a un total de 21 millones al que se llegará en el año 2140, a día de hoy ya hay circulando 19 millones. Esto lo convierte en un bien escaso.

El problema no es invertir en bitcoin, añade Pérez: “hay que tener cuidado con otras criptomonedas porque muchas son una estafa”. Aconseja que antes de invertir nos informemos porque por tendencia puede parecer que esa moneda se va a multiplicar por 1000, pero lo malo es que acaben valiendo cero.

“Mucha gente que viene al despacho son estafados”, nos cuenta Fernando Cusi, que las estafas llegan por anuncios por whatsapp desde un número desconocido. También se utilizan noticias impactantes y sensacionalista con gente famosa: “por ejemplo, Carlos Sobera o David Broncano detenidos, la gente entra en el link y en el texto van apareciendo mensajes de inversiones. Y por ahí cae la gente”.

Para Cusi es importante tener miedo a lo desconocido: “no se valora el porcentaje de estafados que hay ya por las criptomonedas”. Su consejo es sencillo, si no conoces no te metas, y aunque conozcas se cauteloso: “hay personas que ganan mucho dinero y cuando te lo cuentan dan ganas de invertir, pero luego escuchas a otros que han perdido absolutamente todo”.