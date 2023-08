Berta Vázquez elige a su ex Mario Casas para reaparecer tras la triste polémica que protagonizó en los Goya

La actriz no asistió al estreno de la primera película como director de Mario Casas, 'Mi soledad tiene alas', pero no quiso perderse la fiesta con la que el protagonista de 'No matarás' celebró rodeado de rostros conocidos el éxito de su apuesta más arriesgada

MADRID, 25 (CHANCE)

Berta Vázquez se convirtió, tristemente, en una de las grandes protagonistas de la última edición de los Goya. El cambio físico que ha experimentado la actriz en los últimos tiempos se convirtió en viral y fueron cientos los comentarios negativos, las críticas y los ataques que recibió en redes sociales por el look que eligió para la gran fiesta del cine español, un diseño palabra de honor de gasa en color marrón que evidenciaba sus nuevas curvas.

Una desagradable y delicada polémica a la que la protagonista de 'Palmeras en la nieve' reaccionó con una cita de Eleanor Roosevelt en su cuenta de Instagram: "Las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes medianas discuten acontecimientos y las mentes pequeñas discuten sobre personas" publicaba, intentando zanjar así el debate abierto sobre su aumento de peso.

Desde entonces, Berta ha preferido mantenerse alejada de los focos y no la habíamos vuelto a ver en una alfombra roja. Pero seis meses después de su última aparición, la artista ha reaparecido y lo ha hecho para apoyar a su expareja, Mario Casas, en el estreno de su primera película como director, 'Mi soledad tiene alas'.

A pesar de que evitó pasar por el photocall instalado en el cine Kinépolis y en el que sí posaron otras celebrities como Belén Esteban, Milena Smit o Hiba Abouk, Berta sí quiso arropar al que fue su pareja durante más de dos años en la fiesta posterior a la première, celebrada en un conocido local de la Gran Vía madrileña.

Muy estilosa con un traje de pantalón en color azul marino, gafas de pasta negras y su larga melena lisa y suelta, la actriz se mostró de lo más esquiva ante las cámaras y, molesta, ocultó su rostro detrás de un papel antes de entrar al evento, jugando al gato y al ratón con la prensa sin revelar cómo se encuentra ni cómo han ido los últimos meses.