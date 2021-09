Batalla contra el plástico: las frutas a granel serán una realidad en 2023

El Real Decreto de envases y residuos pretende sustituir una normativa que tiene dos décadas en poco más de un año (entrará en vigor en 2023). Estará abierto a información pública durante un mes para dar a conocer novedades como “un sistema de depósito, devolución y retorno para los envases de bebidas de plástico de un solo uso y las latas si no se cumplen objetivos de recogida separada de botellas de plástico”.

Supone un cambio radical en el tratamiento de los envases de plástico de un solo uso que ha provocado ampollas entre los científicos y ecologistas, pero también entre las empresas fabricantes de plásticos con los que ha hablado COPE.

La plataforma empresarial del sector de los plásticos en España, EsPlásticos, considera aceptable el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados que se tramita en el Congreso de los Diputados, ya que “es una oportunidad para armonizar medidas a nivel nacional para que las comunidades autónomas legislen basándose en ella evitando situaciones de confusión e incertidumbre jurídica”, nos dicen sus portavoces.

Sin embargo y profundizando en el texto, el director general de ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plástico) Luis Cediel, reconoce en COPE que “nos preocupa la sustitución que se está haciendo del plástico por productos que son peores desde el punto de vista medioambiental, ya que aumentan el desperdicio alimentario, incrementan las alarmas alimentarias, consumen más materias primas y energía y emiten más emisiones de CO2”.

USAR Y TIRAR SE VA A ACABAR

El Ministerio para la Transición Ecológica pretende prohibir en 2023 los envases para lotes de menos de kilo y medio de peso en el caso de la fruta y la verdura. El decreto también incluye alternativas a la venta de bebidas envasadas” y a la “distribución de vasos de un solo uso” en eventos públicos también para dentro de año y medio. Además, los comercios minoristas deberán permitir a los clientes que lleven sus propios envases reutilizables.

El documento se marca también como objetivo que en 2030 se hayan reducido a la mitad las botellas de plástico de un solo uso. Para lograrlo, la norma añade que se debe fomentar el consumo de agua potable mediante fuentes.

El responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea Luchena, asegura en COPE que al Decreto Ley de envases y residuos “le falta ambición, porque tenemos un gravísimo problema de contaminación provocado por los plásticos. Por eso hay que erradicar los envases de plástico. El usar y tirar se tienen que acabar. Todos los envases se tienen que reutilizar y poder devolver los envases. Lo primero que habría que hacer es apostar por la compra a granel y de productos que no vengan envasados”.

RETORNO DE ENVASES

La presión que ejerce Unidas Podemos sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ha obligado a la incorporación de un apartado que obliga a la devolución y retorno de los envases de un solo uso al establecimiento donde los hayamos comprado si el actual sistema no alcanza el umbral de recogida establecido (70% en 2023 y del 85% en 2027). Así lo recoge el proyecto de real decreto de envases puesto a información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica, que también prevé prohibir los envoltorios plásticos para frutas y verduras, una práctica que ha irritado además a organizaciones de consumidores.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica en COPE que “las bolsas de poliéster, de polipropileno (rafia) y las tradicionales de plástico del súper generan menos impacto en su fabricación, transporte, uso y reciclado, sobre todo si están fabricadas a partir de materiales reciclados”.

En?España se producen 137 millones?toneladas?de residuos al año y, de ellos, solo?2,6?millones?son plásticos, lo que supone?menos del?2%?del total. Además, nuestro país es el primero de Europa en capacidad de reciclado per cápita en todos los polímeros y es el segundo país que más envases plásticos recicla de Europa.

Por este motivo, las organizaciones ecologistas como la que representa Julio Barea Luchena, se preguntan en COPE “cómo se cuantifica y controla esos pesos de residuos recogidos que obligarían al retorno de envases. Hasta ahora sabemos que el 77% de los envases se estaba recogiendo en nuestro país, sin embargo, es fácil caer en la trampa de los datos que nos da el Sistema Integrado de Gestión y así es muy difícil saber qué va a pasar en 2023.”

CESTA DE LA COMPRA MAS CARA

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán reducirse en un 45% en los próximos diez años para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento global a 1.5°C. Por ese motivo, tanto en España como los gobiernos de todo el mundo están aplicando nuevas leyes y normativas que pretenden cumplir con los objetivos de “emisiones cero”

La industria del plástico en España asegura que apuesta por estas emisiones cero, pero están en contra del impuesto a los envases de plástico no reutilizables, explica en COPE Luis Cediel, “porque va a impactar?de manera muy negativa en los ciudadanos de rentas medias y bajas, pues?la cesta de la compra?podría?incrementar su precio?hasta?en un?3% y hasta un 20% el coste del producto en fábrica”.

El director general de INIAP propone en COPE “la modificación del proyecto de ley, puesto que no está prevista la posible repercusión en el consumidor de los productos y esto impide garantizar que se grave el?consumo específico de?determinados productos y asegurar el?derecho de poder repercutir el importe del impuesto en toda la cadena de valor. En el caso de la fabricación de envases plásticos si no se puede repercutir el impuesto no solo eliminaría completamente los beneficios, sino que nos llevaría a tener pérdidas superiores al 10% en todas las empresas de fabricantes”.