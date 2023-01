Un bar de Segovia se hace viral por un cartel que avisa a los padres con niños: "Será invitado"

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, muchos ya están pensando en ir a disfrutarlo a los bares con la familia y amigos. No sé si sabes que en España hay más bares por habitante que camas de hospital: algunas comunidades autónomas superan en locales de hostelería a países enteros. También es un lugar de encuentro donde personas que se están conociendo apuestan por tener una primera cita, así como hay niños que han crecido en establecimientos donde habitualmente iban sus padres.

Las calles de muchos municipios españoles están llenos de bares entre los que escoger es muy difícil. En ocasiones, los clientes suelen guiarse por el número de personas que hay sentadas en las terrazas, en las mesas del interior o en la barra; si el bullicio es grande, entonces quiere decir que el local merece la pena. También hay locales que se ganan la confianza de los usuarios con el buen rollo y dejando claro de forma visible que tienen muy buen humor, como es el caso del bar de la historia de este viernes.

El ingenio de los niños de no tiene límite. Es bien sabido que los más pequeños de la casa tienen curiosidad por todo lo que les rodea y es por ello que no tienen ningún tipo de filtro. A veces también se hace un poco difícil la convivencia con ellos. No todos responden de la misma manera a las órdenes de sus padres. Algunos son especialmente rebeldes, provocando problemas con otras personas con las que comparten espacio. Es por lo que aparecen este tipo de carteles que se han hecho virales en las redes sociales.

"Todo aquel niño..."

Cuéllar es un pequeño municipio segoviano que no llega a los diez mil habitantes, en el que hay un cartel expuesto dentro de un bar, que reza: "Aviso: Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna/materna en este bar será invitado a tres Red Bull para que luego le aguanten en casa...". El bar en cuestión se llama 'La Gabiota'. Para muchos es una broma graciosa, que simplemente nos indica a los padres que presten atención a los más pequeños, pero otros no se lo han tomado igual.

No es el único cartel de este bar que se ha viralizado. Hace tiempo otro corrió como la pólvora por las redes sociales que decía así: "Todo niño que este sin supervisión paterna/materna en este bar pasará a ser propiedad del bar y vendido como esclavo". "El tío sabe dar donde duele", decía un usuario. "Apoyo total a esa solución a los niños abandonados a su aire, por sus progenitores", exponía otro.