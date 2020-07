El Ayuntamiento de Denia pone en marcha las patrullas de “vigilantas de la mascarilla”

El Ayuntamiento de Dénia, gobernado por el PSOE, a puesto en marcha un cuerpo de “vigilantas de la mascarilla”. Son atractivas, y van de lo más “fashion”: en pareja y ataviadas con zapatillas playeras, bermudas color caqui, polo blanco, gorra del mismo color que el pantalón y una mochila del color rojo y, por supuesto, con mascarilla.

Se dirigen a todos los que están paseando o haciendo deporte por la orilla de la playa con mucha cortesía para informar de que el Ayuntamiento de Dénia exige que se lleve mascarillay piden a los paseantes y deportistas que se pongan la citada prenda.

El vestuario de las "vigilantas de la mascarilla" de Dénia

El paso de las “vigilantas de la mascarilla” no deja indiferentes, tanto a aquellos a los que llaman la atención para que usen mascarillas, como a los que están sentados tranquilamente a la orilla del agua. Las reacciones, como en los toros, son de división de opiniones. Para unos, resulta incomprensible que se “tire el dinero de nuestros impuestos de esta manera, con la que está cayendo”. Para otros resulta vergonzoso que un Ayuntamiento gobernado por los socialistas del PSPV-PSOE, cuyo alcalde es Vicente Grimalt, que además es el concejal de Turismo, haga uso de la mujer de esta manera.

El caso se agrava si se tiene en cuenta que una mujer, Cristina Morera, es la Primera teniente de alcalde y además concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas. “Vaya manera de defender a la mujer y defender al feminismo, que tiene estos y estas”, exclamaba una señora tras pasar la pareja de “vigilantas de las mascarilla”. Los había que reaccionaron más enfadados, cogieron la toalla y se marcharon diciendo que ese mismo día se iban de Dénia, por malgastar el dinero de los impuestos: “No dejo un euro más aquí; dicen que son amigables con el turismo, pero no es así y no tiene ningún sentido que te obliguen a llevar mascarilla cuando estas andando rápido por la playa, que equivale a hacer deporte; en el Ayuntamiento de Dénia lo que falta es sentido común. Al paso que van se cargan el pueblo. No pienso volver en mi vida y por supuesto no voy a dejar ni un euro más en los negocios de aquí”, insistía la misma persona.

Las "viigilantas de la mascarilla" de Dénia se dirigen a un grupo de veraneantes

Otras reaccionaban de manera diferente y veían con buenos ojos estas patrullas de “vigilantas de la mascarilla”. En opinión de un varón, “ya que las han puesto en marcha, pues mucho mejor que sean chicas y guapas”. A lo que su pareja agregaba que también podrían poner patrullas de “vigilantes de la mascarilla, chicos y de buen ver, o por lo menos que las patrullas sean mixtas”, decía entre risas. La polémica está servida.