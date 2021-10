Las grandes diferencias según la ciudad donde vivas: así está ahora mismo el mercado del alquiler en España

El Gobierno ha anunciado que dará 250 euros mensuales a los jóvenes menores de 35 años para ayudarles a pagar el alquiler de una vivienda. Un dinero que no supone lo mismo según el lugar en el que residas de nuestro país. En este Informe COPE ponemos sobre la mesa las importantes diferencias que hay entre ciudades a la hora de buscar una casa en la que vivir.

3.000 euros repartidos a razón de 250 euros mensuales. Es la cantidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido que dará a los jóvenes de entre 18 y 35 años para ayudarles en el pago del alquiler de una vivienda. Eso sí. Hay un importante requisito: su sueldo bruto anual no puede sobrepasar los 23.725 euros y ese bono solo se podrá disfrutar durante un máximo de dos años. Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional está fijado en 965 euros al mes hay a muchos jóvenes que esta ayuda les viene bien. Se calcula que unos 800 mil podrían beneficiarse de ella. Ahora claro. No es lo mismo si resides en una gran ciudad como Madrid o Barcelona -que tienen el precio más elevado- a hacerlo en otras más pequeñas y con 'menos tirón' como Huelva o Zamora. Se dará la misma cantidad independientemente del lugar en el que residas. Y claro, no es lo mismo hacerlo en una gran urbe, en un barrio de los llamados 'tensionados' que en otros con poca demanda, o ciudades pequeñas.

La idea a priori es atractiva. Pero... ¿tendrá las consecuencias deseadas? Parece que no. Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, asegura a COPE que estas ayudas ya estuvieron con Zapatero y entonces surgió la picaresca. 'Recuerdo que había inquilinos que tenían la vivienda a nombre suyo pero con hijos de 20 y tantos años que vivían con ellos y entonces cambiaban el contrato de arrendamiento a su nombre. Además, lógicamente los propietarios cuando van a alquilar y saben que vienen con ayudas pues suelen pedir algo más. Son buenas pero sí están bien dirigidas. No veo que estas movilicen esta independencia de los jóvenes y el que puede alquilar es porque tiene unos ingresos razonables. No se pueden basar en esos 250 euros'.

Así te costará el alquiler según dónde vivas

Martínez nos dice que 'hay ciudades en las que por 350-400 euros puedes encontrar un piso. Ahí sí que cuentas con más ventaja, lógicamente. Sin embargo, si vamos a un Madrid o a un Barcelona pues con 250 casi no pagas ni los gastos de comunidad. Esa ayuda se queda corta. También hay pueblos donde los alquileres son bajos y puedes afrontar el pago del 70 u 80% con este dinero. Pero en las grandes ciudades que es donde más se independizan los jóvenes es donde más difícil lo van a tener'.

¿Cuáles son los puntos más caros y más baratos de España? Nos responde que Madrid, Barcelona y San Sebastián están entre las primeras. Por el contrario, Andalucía es más barata salvo las zonas de costa. También ciudades como Soria. En este punto resalta la diferencia que hay en las grandes urbes. 'Por ejemplo en Madrid en el Ensanche de Vallecas se encuentran pisos más razonables que si entramos dentro de la M-30. Pero luego hay que pensar en lo que encarece como es el desplazamiento'.

El precio del metro cuadrado en España

La media está en 10,5 euros pero hay diferencias muy importantes entre ciudades. La más cara es San Sebastián donde el metro cuadrado se sitúa en los 14,9 euros. Le siguen Barcelona y Madrid muy igualadas. Con 14,8 y 14,7 cada una de ellas. En cuarto y quinto puesto se sitúan Bilbao y Palma de Mallorca.

Por debajo de los dos dígitos encontramos a Sevilla y Vitoria (9,9), Málaga (9,5), Pamplona (9,4) y Cádiz (9,3). Por el contrario, las cinco ciudades más baratas son Ciudad Real (5,5), Cáceres y Cuenca (5,6 cada una), Zamora (5,7) y Orense (5,8). O lo que es lo mismo: entre San Sebastián y Ciudad Real el precio de la vivienda de alquiler prácticamente se triplica.

Pero ojo porque también hay una brecha importante en provincias muy pobladas. Hay localidades o barrios que incluso superan de precio a muchas capitales. Un ejemplo es el de Ciutat Vella (Barcelona) donde el precio del metro cuadrado es de 16,3 euros o La Moraleja (Madrid) donde se sitúa en 14,5.

El futuro inmediato del alquiler

Este experto inmobiliario no augura una bajada de precios al menos a corto plazo. 'Si seguimos con esta política los alquileres serán menos y más caros. Si no logramos lo que verdaderamente puede hacer bajar los precios que es una oferta muy grande -mucho mayor que la demanda- y hacemos todo lo contrario -que es que cada vez haya menos oferta y más demanda- lo que vamos a conseguir es que esto sea cada vez más difícil. Salvo que empecemos a hacer viviendas sociales o para el alquiler y eso no es en breve'. Martínez ha puesto el foco también en los propietarios. 'Si no les damos garantías no vamos a lograr que haya más pisos en la calle'.

*Para ver la evolución de los precios hemos utilizado los datos de Idealista.