El antes y después de una niña en su primer día de clase que se ha hecho viral

Siempre es difícil la vuelta al cole para los niños, y tener que despedirse del verano hasta el año siguiente. En este caso, se ha hecho viral una foto de una niña en su primer día del colegio después de las vacaciones, y es que Jillian Falconer, madre de Lucie Neilston, compartió en su cuenta de la red social Facebook, dos fotos de su hija, antes de ir al colegio y al volver. La foto se hizo viral en muy poco tiempo. A los usuarios de Facebook les llamó la atención el cambio tan radical en las horas en la que la pequeña estuvo en la escuela. La niña de cinco años que vive en East Renfrewshire, en el oeste de Escocia, dejó impresionada a su madre.Estas fotos recibieron muchísimos 'me gusta' en poco tiempo y la madre declaró que: "Cuando fui a la escuela y la vi, casi me da algo. Cuando sacaba su mochila del coche y caminaba hacia mí tomé la foto. No nos podemos creer que se haya hecho viral". Además añadió que cuándo le preguntó ¿Qué había hecho?, la niña le contestó: "Nada, solo jugué con mis amigos".

Los usuarios en Twitter se hicieron eco de la noticia y lo comentaron en la red social.

El antes y después de Lucie. Así lucía antes de ir a la escuela y luego, los efectos de un gran día. Cómo ella, en #México millones de niñas y niños regresan a clases. Que sea el mejor ciclo escolar de todos y que se diviertan aprendiendo. #RegresoAClases#Puebla pic.twitter.com/cmtACkBGCl — Fernando Canales F (@FerCanalesF) August 26, 2019