Ana Belén: el hombre que más la ha querido, que no es su marido, su lema de vida y su ruptura con el comunismo

Su nombre real nada tiene que ver con el artístico, aunque es un 'secreto' bastante conocido. María del Pilar Cuesta Acosta, es como se llama de verdad la actriz y cantante, Ana Belén.

Aunque parezca que los años no pasan por ella, la actriz tiene 70 años, de los que prácticamente 60 ha estado vinculada a la música, el cine o el teatro.

De hecho en todo este tiempo ha realizado más de cuarenta películas, unas treinta obras de teatro y ha publicado más de treinta y cinco discos. En dos ocasiones ha sido nominada en a los Grammy Latino, uno de ello lo consiguió en 2015 por su 'excelencia musical'.

Silvia Munt: Ana Belén es una mujer inteligente, con una fragilidad que la hace potente

POTENTE FRAGILIDAD

La directora y actriz Silvia Munt, que la ha dirigido en la obra teatral "Eva contra Eva" define a Ana Belén como una mujer inteligente, con una fragilidad que la hace "potente". "Una trabajadora incansable, con una personalidad única, por cómo mira, por cómo piensa". La demostración, añadía de que "con 70 se puede estar pletórica, guapísima y emitiendo mensajes potentes".

Miguel Bosé ha destacado de ella su valentía, coraje y fidelidad. "Es mi amiga. Está siempre ahí, vigilante, discreta, preocupada, leal. Voy a buscarla y me la encuentro, me la topo, me la cruzo. La llamo y resulta que me estaba llamando. Necesito un hombro y me entrega el apoyo de las alas de sus dulces, suaves e infinitas clavículas. Le quita leña al fuego, me apacigua, me serena. Siempre encuentra las palabras exactas", señalaba el cantante en Vanity Fair.

APASIONADA DEL TRABAJO Y FIEL A SÍ MISMA

Nacida en la madrileña calle del Oso, Ana Belén ha trabajado con "la gente más importante de este país", algo que achaca a haber empezado "tan de niña" y a no haber interrumpido su carrera, siempre guiada por un lema: "Me apasiona trabajar y hacerlo como creo que hay que hacerlo".

Me apasiona trabajar y hacerlo como creo que hay que hacerlo

Aunque sea una de nuestras artistas más versátiles, sus primeros pasos artísticos fueron en la música. Con tan solo 11 años ya se paseaba por emisoras de radio exhibiendo su voz y con 13, antes de rodar "Zampo y yo", lanzó sus primeras canciones, como "Qué difícil es tener 18 años".

CON SUERTE

Canta, actúa en en el cine o sobre le escenario, y en todo suele destacar. Ella misma reconoce la "suerte" que ha tenido de que la "llamen y se acuerden" de ella para hacer cosas que le gustan. Ha encontrado a personas fundamentales, sigue trabajando y le "dan premios", señalaba en una entrevista con Efe el pasado verano, cuando recogió en Almagro el último de ellos, el del Corral de Comedias.

Otro de los grandes, José Luis Perales la han definido como "una artista en el sentido más amplio de la palabra. Siempre he admirado de ella su voz extraordinaria y su manera de interpretar".Y quizás Perales haya dado con la razón de su éxito. "Ha sabido escoger muy bien su repertorio, canciones que han llegado a la gente por la manera en que las ha hecho suyas".

ANA BELÉN 70; 'LÍA', 'ARDE PARÍS'... SUS TEMAZOS

Es dificil quedarse con alguna de las canciones de su repertorio. En estos casi 60 años de trayectoria discográfica aparecen éxitos recogidos en un reciente recopilatorio titulado "Ana Belén 70" como "Contamíname", "Arde París", "Derroche", "Lía", "No sé por qué te quiero", "Peces de ciudad", "Desde mi libertad", "España camisa blanca" o "La puerta de Alcalá"...

VICTOR MANUEL NO ES SU MARIDO

Y tras ellas, la firma de los más grandes autores: Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Kiko Veneno, Miguel Ríos, Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, Rozalén... y por supuesto el cantautor asturiano Víctor Manuel, su pareja en lo sentimental y en lo artístico desde que ella se le declaró hace 50 años.

"Fue él quien me impulsó, quien me escribió un repertorio de canciones para que volviera a cantar pasada mi etapa de niña cantante y me quitó los miedos a la industria musical", reivindicaba en una entrevista.

Ambos son pareja -también sobre el escenario- desde que sellaron su amor en 1972. Ana Belén y Victor no están casados. La 'boda' fue por lo civil y en Gibraltar, un matrimonio que según ha relatado ella misma a Vanity Fair "no tenía validez". Víctor no es por tanto su marido "ni mi novio", aclara "es el que más me ha querío".

Victor Manuel es el que más me ha querío

Maria del Pilar Cuesta Acosta, known by her stage name Ana Belen, poses during the portrait session in Madrid. (Photo by Atilano Garcia / SOPA Images/Sipa USA) *** Local Caption *** 35182434



CON GOYA DE HONOR

Su trayectoria en el cine también es extensa y plagada de éxitos. Cuenta con más de 50 títulos como actriz y uno como directora ("Cómo ser mujer y no morir en el intento", 1991). En 2017 se vio reconocida con el Goya de Honor de la Academia de Cine.

Ana Belén se coló por primera vez en los hogares a través de la televisión en la década de los 80 con la serie "Fortunata y Jacinta", en 1999 volvió como la detective "Petra Delicado" y más recientemente con "Traición" (2017-2018), todas en RTVE.

Pero la lista de directores con los que ha trabajado es muy extensa. En ella está Gonzalo Suárez, Pedro Olea, Eloy de la Iglesia, Mario Camus, Pilar Miró, Manuel Gutiérrez Aragón, Vicente Aranda, Fernando Colomo o Fernando Trueba, con quien rodó "La reina de España" (2016), su trabajo cinematográfico más reciente.

Algunas de sus películas más destacadas son "La colmena" y "La casa de Bernarda Alba", de Mario Camus; "Demonios en el jardín", de Manuel Gutiérrez Aragón; "La corte de Faraón", "Divinas palabras" y "El vuelo de la paloma", de Jose Luis García Sánchez; y "Sé infiel y no mires con quién", de Fernando Trueba.

También "Rosa, rosae", de Fernando Colomo; "La pasión turca" y "Libertarias", de Vicente Aranda; o "El amor perjudica seriamente la salud", de Manuel Gómez Pereira.

SOBRE LAS TABLAS

De su trabajo sobre las tablas Ana Belén siempre ha destacado un nombre al que le debía mucho, el pigmalión que la ayudó a crecer como actriz, Miguel Narros, el director que supo guiarla con paso firme, que vio en ella más que una cara bonita, intensidad, desgarro y saber cómo hacer de su figura menuda una presencia firme sobre el escenario.

En 2020 recibió el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde este año abre la temporada con "Antonio y Cleopatra", junto a Lluís Homar, con la dirección de José Carlos Plaza.

EXIGENTE CONSIGO MISMA

Se define como una “intérprete que asume absolutamente las historias y me permiten seguir viva”. Y confiesa sentirse agradecida cada vez que le proponen un nuevo proyecto. Reconoce que "es bueno que te saquen de tu zona de confort, y a mi me importa mucho que me exijan”, reconocía en una entrevista a Carlos Herrera.

En este sentido, en una entrevista a ABC aseguraba que su única ambición ha sido "trabajar con los mejores" algo en lo que ha tenido la suerte, porque "los mejores me han llamado a su lado".

CELOSA DE SU INTIMIDAD

No obstante, pese a su enorme proyección y su carrera tan precoz, Ana Belén siempre se ha cuidado mucho de proteger su faceta más íntima. Amigos como la actriz Loles León, según cuenta Vanity Fair, han dejado claro que ni por todos los ceros del mundo vendería su intimidad (...)" porque para ella "la familia y los amigos son su refugio”.

En alguna ocasión ha contado incluso que cuando nació su hijo David, los paparazzi les "insultaron porque no quisimos posar", ha declarado la artista.

YA NO SE CONSIDERA COMUNISTA

Tanto ella como Victor Manuel se alistaron en el Partido de España en 1974. No obstante en una entrevista a Vanity Fair aseguraba que ya no se consideraba comunista. "Incluso en la época en la que militaba en el PCE para mí el sistema de la Unión Soviética nunca fue el modelo. Y tanto no lo fue, que estábamos más cerca de lo que significó el Partido Comunista Italiano (PCI) que cualquiera de los partidos de la URSS".

De hecho ha renegado de la etiqueta de 'sonrisa del PCE', "las etiquetas siempre me han rechinado tanto... Te las ponen porque te quieren halagar, pero es un peso que no estoy dispuesta a asumir".

Sobre Santiago Carrillo ha dicho que "las veces que coincidí con él fue muy simpático". También, sobre La Pasionaria, que recuerda: "Quiso vernos cuando regresó a España. Conservo con mucho cariño una cajita rusa que nos trajo de Moscú".





November 21, 2021, Madrid, Spain: Ana Belen and Victor Manuel attend the Tapas Magazine â??chef of the year 2021â?? awards at Casino de Madrid. (Credit Image: © Atilano Garcia/SOPA Images via ZUMA Press Wire)









SUS HIJOS; DAVID Y MARINA

Con tan solo 25 años Ana Belén tenía a su primer hijo David del que poco se ha sabido hasta que decidió dedicarse a la música. De hecho tiene un estudio de grabación por el que han pasado artistas como Rozalén o Vanesa Martín, además de sus padres, tal y como informa Vanity Fair. Está casado con la publicista Paloma Montón, y han hecho a Ana Belén y Víctor Manuel abuelos de Olivia, de 11 años, y León que tiene 6.

Su otra hija es Marina San José, también actriz, que muchos la recordarán por su paso por las cocinas de Masterchef. Marina ha heredado su físico esbelto y brillante mirada. Con tan solo tres años tuvo el honor de ser la protagonista de la canción Niña de agua, que su padre le dedicó y que su madre ha interpretado en innumerables ocasiones sobre los escenarios.

Marina se ha mostrado siempre orgullosa de ser hija de quien es, "no pesa, ayuda (...) He tenido la oportunidad de viajar a sitios que de otra manera no habría podido conocer y en mi casa el arte, la cultura y la pintura siempre han estado muy presentes", advertía en Expansión. Pese a haber heredado la vocación de su madre, reconoce que ninguno de sus padres son de dar consejos "son de que nos equivoquemos y aprendamos".