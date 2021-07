AMP.- Coronavirus.- El ministro de Salud británico, Sajid Javid, positivo por coronavirus

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

El ministro de Salud británico, Sajid Javid, ha dado positivo por coronavirus menos de un mes después de regresar al gabinete del primer ministro, Boris Johnson, tras el escándalo que costó el cargo a su predecesor, Matt Hancock.

"Me sentía un poco grogui la pasada noche, así que me hice una prueba rápida y di positivo. Estoy esperando los resultados de una PCR. Afortunadamente me han puesto las dos inyecciones y mis síntomas son leves", ha explicado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

El ministro se está autoaislando con su familia hasta que reciba los resultados de la última prueba.

Javid aprovechó para instar a cualquier persona que no haya sido vacunada contra Covid-19 a que se presente para recibir la inyección. "Si todos cumplimos con nuestra parte, no solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, sino que también estamos salvaguardando la salud pública del país", ha explicado.

La oposición liberaldemócrata ha expresado sus mejores deseos al ministro, pero también ha lamentado los "imprudentes" planes de reapertura que el Gobierno pondrá en marcha el próximo lunes.

"Nadie está a salvo de este virus mortal. Al aliviar todas las restricciones a pesar del aumento de casos, están experimentando con la vida de las personas. En este momento, están siguiendo una estrategia de supervivencia del más apto, donde los jóvenes y clínicamente vulnerables quedarán indefensos", ha protestado la portavoz de salud del partido, Munira Wilson.

A falta de los datos de este sábado, el Gobierno británico confirmó el viernes más de 50.000 nuevos contagios y 49 fallecidos diarios por la enfermedad.

---------------------