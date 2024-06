Álvaro de Luna, sin rencor a Laura Escanes

MADRID, 26 (CHANCE)

Tras confirmar su ruptura sentimental, Álvaro de Luna y Laura Escanes comenzaron caminos diferentes y pronto supimos que no habían acabado bien. De hecho, las indirectas que él le mandó a través de sus canciones terminaron de dinamitar su vínculo, provocando la reacción de la influencer por redes sociales.

Ahora que ha pasado tiempo, parece que entre ellos podría existir una cordialidad o al menos, podría haberla si coinciden en el mismo sitio. Eso es lo que nos ha dicho el cantante en la fiesta por el 30º aniversario de GQ España.

"Obviamente nos saludaremos, creo que es de ser coherente el saludarnos, somos adultos, ha pasado mucho tiempo y creo que nos saludaremos, lo pasaremos muy bien, como todos, que al final es lo que todos queremos hacer, pasarlo muy bien hoy y disfrutarlo" nos confesaba.

Tras esa afirmación, se le preguntaba por su corazón... y lo cierto es que parece que no ha vuelto a encontrar el amor aunque "siempre hay que tener ganas no hay que estar cerrado al amor, el amor parece cundo nadie lo espera, que esté muy activo para que pase, no, que pasa, pues pasó, ya está".

Por último, le preguntábamos si en su nueva canción habrá algún mensaje escondido para sus exparejas y nos contestaba, de manera rotunda, que "no, no hay nada, es todo de buen rollo, muy para disfrutarlo, para bailarlo, para dedicarlo con cariño y ya".