Aless Lequio 'regaña' a su madre Ana Obregón por esta foto

Aless Lequio ha celebrado su 27 cumpleaños rodeado de su familia y amigos. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio sumaba una vela más a su tarta de cumpleaños en un momento en el que afronta el futuro con fuerza e ilusión.

Inmerso en su lucha contra la enfermedad, Aless no ha perdido el humor que tanto le caracteriza. El hijo de Ana Obregón no dudaba en 'regañar' a su madre públicamente en el último post que ha publicado.

Y es que la actriz es una madre de lo más orgullosa, por eso quiso publicar dos fotografías en su perfil de Instagram para felicitar a su hijo. Con una imagen de hace años y otra más reciente, Ana presumía de Aless: "Tal día como hoy en 1992. Nunca imaginé que 27 años después , @alessandrolequiojr seas lo único de lo que me sienta orgullosa".

Una felicitación en la que el joven empresario respondí en broma: "Me has metido un photochop durísimo en la foto de actualidad". Un comentario al que Ana respondía divertida: "Que no!!! Eres así de guapo ! bueno ...un poquito de pelo ya tú sabes".

Precisamente este mismo miércoles Ana Obregón fue repescada en 'MasterChef Celebrity 4'. La pasada noche fue una de las más intensas de esta edición y es que no hubo solamente una expulsión, sino que fueron dos y además, hubo la repesca de un concursante ya eliminado. "Me hace mucha ilusión porque fui expulsada la primera, pero he estado tomando clases de todo este tiempo" afirmaba Ana Obregón tras conocer la noticia de que vuelve a los fogones.

Obregón fue la primera expulsada de esta edición por no superar los mínimos que se exigían y ahora, tendrá la oportunidad de demostrar que tiene nivel suficiente para intentar elaborar los platos que le pidan.