Alérgicos todo el año: 3 de cada 10 españoles sufre de algún tipo de alergia o problema respiratorio

Las alergias crónicas pueden aparecer en cualquier momento, independientemente de la estación. 3 de cada 10 personas tienen alergias recurrentes que les generan algún tipo de problema respiratorio

La venta de medicamentos para respirar mejor ha aumentado un 9 por ciento con respecto a antes de la pandemia, siendo Andalucía (26%), Cataluña (17%) y la Comunidad Valenciana (12%) donde más han notado este crecimiento de demanda.

¿A qué se debe este aumento exponencial?

Según nos ha contado a COPE el doctor Carlos Blanco Guerra de Cofares, las alergias durante todo el año se pueden relacionar con la aparición de nuevos pólenes o plantas que no florecen en primavera, es decir en los meses de mayo y junio como ha sido tradicional, sino que son plantas que florecen en febrero, marzo o a final de verano. Son plantas hemos introducido nosotros en ciudades.

Los más comunes son el falso plátano, que crece rápidamente y da bastante sombra y que florece en los meses de marzo y abril. Y tenemos también los cipreses en su variedad arizónica, que se plantan entre las casas y se recortan para hacer setos. Estos cipreses, florecen en invierno y causan síntomas de alergia o problemas respiratorios en los meses de frio, es decir diciembre, enero y febrero.

A todo esto, hay que añadir el cambio climático, que ha prolongado la primavera hasta el otoño, lo que provoca que muchas plantas florezcan a lo largo de más meses.

La contaminación otro factor de alergia

La contaminación atmosférica puede aumentar en un 30% la sintomatología de asma en pacientes alérgicos a gramíneas. Según un estudio de la sociedad española de alergología e inmunidad clínica, la emisión de partículas contaminantes procedentes de las calefacciones y de los motores de los coches alteran la estructura del polen, haciendo que genere proteínas de estrés como mecanismo de defensa y aumenta su capacidad de provocar alergias en las personas susceptibles.

¿Ha afectado el coronavirus a las alergias?

Según los expertos consultados por COPE, en la época previa al covid las alergias se caracterizaban por un escenario marcado por un patrón muy claro. Un patrón estacional. La mayoría de los fármacos y productos respiratorios se vendían en épocas muy concretas: enero y los meses de primavera y otoño. Si bien es cierto que el fenómeno de las alergias persistentes no es nuevo. Se viene dando desde hace ya más de 10 años.

Con la llegada del coronavirus vivimos un paréntesis desde marzo de 2022 hasta el primer trimestre de 2022, momento en el que el uso de las mascarillas dejó de ser obligatorio y se relajaron las medidas de confinamiento al mínimo. Durante ese paréntesis, las incidencias respiratorias se redujeron a mínimos.

Una vez nos las quitamos, volvimos a estar expuestos y según el doctor Blanco Guerra de Cofares “esto ha provocado que se recrudezcan los síntomas y que nuestro sistema inmune está reaccionando de forma más intensa”.

¿Por qué si viene de antes no reaccionábamos con tanta intensidad?

Es simple adaptación, durante años el cuerpo se fue haciendo al polen y a las plantas que nos rodean, pero tras la ausencia de exposición es como si hubiéramos reseteado y empezáramos de cero.

¿Cómo se puede distinguir la alergia del covid o la gripe?

No es fácil de distinguir. La alergia provoca congestión nasal con irritación y en ocasiones goteo. También puede darse irritación en la boca y en la garganta. En algunas ocasiones se puede dar episodios de asma. Según los expertos consultados por COPE, es normal que se confunda con la gripe o con el covid. Pero hay ciertos detalles que nos pueden ayudar.

No es alergia si los síntomas se acompañan con fiebre. Tendremos una infección provocada por bacterias o la gripe o el covid.

Si los picores y estornudos coinciden con una época de floración de una planta de la que eres alérgico, no hay duda de que será alergia.

Si nunca has tenido alergia y empieza a dolerte la garganta, tienes malestar y picor, lo lógico es que también tengas infección.

Tipos de alergias

Sólo un 10 por ciento de las personas con alergia, lo son a un polen. El resto que sufren algún tipo de problemas respiratorios, unido a toses, estornudos, lagrimeo e incluso asma, se lo deben sobre todo a algún tipo de planta.

Las alergias varían según la zona geográfica.

En la meseta castellana lo más frecuente es ser alérgico a pólenes: gramíneas, olivos, plátano de sombra o arizónica

En la zona de costa lo normal son las alergias a los ácaros de polvo por el alto grado de humedad. Son alergias que están presentes a lo largo de todo el año.

Y en el sur, especialmente en Andalucía, la alergia mayoritaria se debe al polen de olivo.

Raquel tiene 51 años y vive en Sevilla. Nos ha contado a COPE que ella es alérgica al plátano de sombra “siempre he sufrido la alergia en los meses antes de primavera”. Nos ha confirmado que durante los meses de pandemia y con la mascarilla fue la época donde estuvo mejor, “pero he empezado a estar peor cuando se han quitado las mascarillas, sufriendo brotes de alergia en épocas que no son normal”. Ahora en otoño nota que tiene síntomas, aunque admite que son mucho más suaves.

El futuro de las alergias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para 2050 la mitad de la población va a tener algún tipo de alergia.Si ahora estamos en un 30 %, en 30 años estaremos en un 50%, es decir 1 de cada 2 personas tendrán algún tipo de alergia.

Con independencia de las mascarillas y el repunte, existe ya desde hace una década una línea ascendente de alergias cada vez más frecuentes y persistentes.