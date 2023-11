Alejandra Rubio contesta a Edmundo Arrocet tras su sonada entrevista

MADRID, 2 (CHANCE)

Alejandra Rubio ha dado la cara esta tarde en 'Fiesta' y se ha enfrentado en directo a la entrevista que Edmundo Arrocet dio anoche en el 'Chester' con Risto Mejide. El humorista hizo un repaso de su vida, pero se paró detenidamente a contar cómo fue su historia con María Teresa Campos y contestó a todo lo que se ha dicho de él en los últimos meses.

La nieta de la comunicadora, que se ha mostrado en los platós de televisión muy sincera con este tema, ha confesado que esta entrevista es "lo mismo de siempre", por lo que no le han sorprendido las palabras que Edmundo ha tenido sobre su familia.

Cansada de hablar de ello porque no han pasado ni dos meses del fallecimiento de su abuela, Alejandra ha dejado claro que "solo saben ellos dos lo que han vivido en la intimidad, eran personas en muchas cosas incompatibles" ya que "a mi abuela había momentos que no le gustaba la actitud de Edmundo y eso hizo mucho daño a la relación. La incompatibilidad generaba una situación que no era favorable para ninguno de los dos".

"Yo creo que ellos discutían como todas las parejas del mundo, pero mi abuela no era consciente de que eso iba a ser real" aseguraba la joven, entendiendo de las palabras de Edmundo que "igual él le dio ese ultimátum como ya lo había hecho otras veces, pero no lo vio real hasta el WhatsApp. Mi abuela le estaba esperando en el coche con Gustavo y él no apareció, ahí vio que estaba acabada la relación".

Si hay algo que no le ha gustado a la colaboradora es que el cantante se compare con su madre y su tía, algo que le parece "surrealista y absurdo" porque "él ha vivido durante seis años, pero ellas son sus hijas y eso no lo puede negar nadie" y recalcaba que en cuanto al tema del dinero no iba a hacer ningún comentario: "vuelvo a escuchar lo mismo de siempre, el tema del dinero que no me interesa nada y tampoco sé muy bien".

Concisa y directa, Alejandra ha asegurado que "mi abuela ha tenido una relación con este señor porque ella ha querido y nadie se puede meter en eso" y comentaba el rencor que le ve al artista hablando de su familia: "tiene mucho rencor, ha aprovechado el momento que estamos viviendo para entrar en esto".

Por último, la nieta de María Teresa ha querido concluir el debate explicando que "a mi abuela nadie le ha dicho jamás lo que tenía que hacer, nadie de mi familia le ha dicho nada en ningún momento, principalmente porque ella no lo hubiese permitido, nunca", reflejando así que nadie influyó para 'romper la relación' como ha dado entender Edmundo.