La AEMET prevé mañana lluvias, que serán más intensas en el extremo norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes lluvias, que serán más abundantes en el litoral vasco oriental, norte de Navarra y, al final del día, en Cataluña. Las precipitaciones serán débiles y dispersas en el resto de la península y en Baleares, y no se descartan en Canarias.



El paso de un frente atlántico producirá cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos, acompañados de tormentas ocasionales, en Galicia, Cantábrico y Pirineos.



Se prevé que sean más abundantes en el litoral vasco oriental y norte de Navarra, donde podrían ser localmente persistentes, así como, al final del día, en el noreste de Cataluña, donde es posible que se registren chubascos localmente fuertes.



En el resto de la península, Baleares y Estrecho, una banda de nubosidad de noroeste a sudeste dejará lluvias débiles, dispersas y ocasionales, que serán más probables y localmente persistentes en zonas montañosas, aunque no se esperan o tendrán una baja probabilidad en el sur del área mediterránea.



Tras el paso del frente quedarán intervalos nubosos, y al final del día poco nuboso con posibles brumas o nieblas.



El cielo estará nuboso en Canarias, con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas aunque no se descartan en el resto del archipiélago.



La cota de nieve será de unos 800 a 1.000 metros en la cordillera Cantábrica; en Pirineos y sistemas Central e Ibérico se situará entre 1.000 y 1.400 metros, bajando a 800/1.000, y en el sudeste de 1.600 a 1.800 metros bajando a 1.200/1400.



Las temperaturas máximas subirán en el área mediterránea, bajarán en el Cantábrico y en gran parte del interior, un descenso que será más acusado en la mitad norte.



Las mínimas subirán en el sureste peninsular y Baleares y tendrán un predominio de los descensos en el resto. En Canarias se espera un descenso.



En la meseta norte, sistemas Ibérico y Central, puntos aislados de las sierras del sudeste, se producirán heladas débiles, que serán más intensas en Pirineos.



Los vientos serán fuertes o con intervalos fuertes del oeste y noroeste en el Cantábrico y con intervalos fuertes del noroeste en el bajo Ebro.



En el Ampurdán, Baleares y norte de Galicia el viento soplará del suroeste girando a noroeste. En el resto de la península y en Baleares predominará la componente oeste y en Canarias habrá alisios.



Predicción por comunidades:



- GALICIA: Nuboso o cubierto, disminuyendo durante el día a intervalos nubosos con predominio de nubes bajas. Lluvias y chubascos, que serán más frecuentes e intensos en las montañas y el tercio norte, donde pueden ser ocasionalmente tormentosos y localmente fuertes, tendiendo a debilitarse a partir de mediodía y a remitir al final.



La cota de nieve se situará en torno a 800 o 1.000 metros y se esperan brumas y probables bancos de niebla en el interior oriental. Las temperaturas irán en ligero descenso, con heladas débiles en las montañas del sureste. El viento soplará del oeste y noroeste, más intenso en el litoral, con rachas de muy fuertes en el litoral norte.



- ASTURIAS: Nuboso o cubierto, tendiendo temporalmente a intervalos nubosos. Lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos que se irán desplazando de oeste a este, que serán más frecuentes e intensos en las horas centrales del día y tenderán a disminuir al final. La cota de nieve en torno a 800-1.000 metros y puede haber brumas y probables bancos de niebla en el interior.



Temperaturas mínimas en ligero descenso, excepto un ascenso en el litoral oriental, y las máximas en descenso. Se esperan heladas en cotas altas. El viento será de componente oeste, con intervalos más intensos en el litoral oriental, y rachas de muy fuertes en zonas expuestas del litoral.



- CANTABRIA: Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. La cota de nieve se ubicará en torno a los 1.000 metros y se prevén heladas débiles en cotas altas.



Las temperaturas mínimas en descenso, excepto en el tercio norte, donde permanecerán sin cambios o subirán ligeramente; las máximas en descenso, que será más acusado en el litoral.



El viento, en el litoral, será de componente oeste con rachas muy fuertes, amainando a última hora de la tarde. En el interior, viento flojo de componente sur, rolando y arreciando pronto a componente oeste.



- PAÍS VASCO: Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, más probables a partir del mediodía, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el extremo nororiental. La cota de nieve se situará en torno a 1.000 metros.



Temperaturas en descenso excepto las mínimas en el extremo noroccidental, que permanecerán sin cambios, y será acusada la bajada de las máximas. Viento del oeste soplará en el litoral, que aumentará de intensidad desde el mediodía, con algunas rachas muy fuertes que amainarán al final del día. En el interior soplará viento flojo del sur, rolando y arreciando pronto a oeste.



- CASTILLA Y LEÓN: En el extremo norte, nuboso o cubierto con precipitaciones débiles y en el resto nuboso con precipitaciones débiles dispersas, que serán más probables en el este y en zonas de montaña, tendiendo a poco nuboso por la tarde. La cota de nieve irá de 900 a 1.000 metros en el norte, y de 1.200 bajando a 1.000 en el resto. Bancos de niebla. Las temperaturas irán en descenso, con heladas generalizadas y vientos del oeste tendiendo al noroeste, con rachas fuertes en montaña.



- NAVARRA: Intervalos nubosos, aumentando a nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el extremo norte, y que serán menos probables e intensos cuanto más al sur. Cota de nieve en torno a 800-900 metros.



La temperaturas experimentarán un descenso y habrá heladas débiles y dispersas. El viento será flojo del noroeste, aumentando de intensidad a partir del mediodía.



- LA RIOJA: Nuboso con precipitaciones débiles, más probables en La Rioja alta y el Ibérico, tendiendo a intervalos nubosos. Cota de nieve por encima de 900 o 1.100 metros y bancos de niebla en montaña.



Las temperaturas registrarán un descenso, con heladas débiles en la Ibérica y vientos del oeste y noroeste.



- ARAGÓN: En el Pirineo habrá cielo nuboso con precipitaciones a lo largo de la jornada. En el resto, intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas al principio y final del día. La cota de nieve bajará de 1600 a 900-1.000 metros.



Las temperaturas se prevén en descenso, con heladas en el Pirineo y en la Ibérica, y viento moderado del oeste y noroeste.



- CATALUÑA: Cielo nuboso o cubierto al principio, tendiendo a intervalos nubosos en el tercio norte y a poco nuboso en el resto. En el Pirineo de Lleida habrá precipitaciones a lo largo de la jornada.



En el cuadrante nordeste se producirán precipitaciones en las horas centrales, parcialmente en forma de chubascos y sin descartar que sean localmente fuertes o con tormenta. La cota de nieve bajará de 1.600 a 900 o 1.000 metros.



Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso en el nordeste, pero en ligero ascenso en el litoral sur y central y sin cambios significativos en el resto. Heladas en el Pirineo.



El viento será flojo a moderado, del norte en el litoral de Girona y de componente oeste en el resto, tendiendo por la tarde a la componente este en Girona y Barcelona.



- EXTREMADURA: Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles dispersas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Cota de nieve de 1600 a 1200 metros. Bancos de niebla. Temperaturas en descenso, más acusado en las mínimas. Heladas débiles en el Sistema Central. Vientos del oeste tendiendo al noroeste.



- MADRID: Cielo nuboso disminuyendo a intervalos nubosos por la mañana y a poco nuboso al final del día, con posibles brumas y bancos de niebla en zonas altas de la sierra. Puede que haya alguna precipitación débil y dispersa en la primera mitad del día, más probable en la sierra y en las zonas altas del sureste. Cota de nieve en descenso de 1200 a 1.000-900 metros.



La temperaturas irán en descenso en la sierra y sufrirán cambios ligeros en el resto de la comunidad, con heladas débiles en la sierra. Los vientos soplarán flojos del suroeste y girarán pronto a noroeste, con intervalos más intensos en las horas centrales.



- CASTILLA-LA MANCHA: Nuboso disminuyendo por la mañana a intervalos nubosos y, al final del día, a poco nuboso o despejado. Las precipitaciones serán débiles y dispersas en la primera mitad del día, más probables en La Mancha y en zonas de montaña de Guadalajara y Cuenca.



Puede haber brumas o bancos de niebla matinales en las zonas de montaña y la cota de nieve pasará de 1.400 a 1.000 metros.



Las temperaturas mínimas aumentarán en Albacete y el sur de Cuenca y descenderán en el resto, mientras que las máximas tendrán una bajada, que será más acusada en la mitad sur. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad oriental y vientos flojos del oeste que girarán pronto a noroeste, con intervalos más intensos en las horas centrales.



- COMUNIDAD VALENCIANA: En el tercio norte, cielo nuboso durante la madrugada con probables precipitaciones débiles y dispersas; poco nuboso durante las horas centrales del día e intervalos nubosos al final de la jornada.



En el resto de la región habrá intervalos nubosos al principio, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a poco nuboso o despejado.



Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ascenso en el litoral y en ligero descenso en el interior. El viento será flojo a moderado de componente oeste.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables a primeras horas, quedando poco nuboso a partir de la tarde. Brumas matinales y probables nieblas en el interior.



Las temperaturas subirán, salvo las máximas del norte de la región, que descenderán. Los vientos soplarán de componente oeste, que serán ocasionalmente fuertes en el interior.



- ISLAS BALEARES: Cielo nuboso o cubierto tendiendo por la tarde a intervalos nubosos, con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo pequeño, preferentemente en Mallorca y Menorca.



Temperaturas nocturnas en ascenso, que será localmente notable, y diurnas con pocos cambios. El viento será del suroeste girando a oeste y noroeste durante la tarde.



- ANDALUCÍA: Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles y dispersas, que serán más probables e intensas en las sierras Béticas y a primeras horas, y que no alcanzarán el litoral mediterráneo.



El cielo tenderá a quedar poco nuboso de oeste a este a lo largo del día, aunque se esperan brumas y probables nieblas matinales en el interior.



Las temperaturas mínimas ascenderán en el valle del Guadalquivir y la vertiente mediterránea, mientras que bajarán en sierra Morena y quedarán sin cambios en el resto.



Las máximas, por su parte, subirán en el litoral mediterráneo, descenderán en el interior oriental y tendrán pocos cambios en el resto. Los vientos serán de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y sierras orientales.



- CANARIAS: En el norte de las islas de mayor relieve predominará el cielo nuboso con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional por la tarde.



En el resto estará poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía y con presencia de intervalos de nubes altas, principalmente a primeras horas.



Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso en las islas orientales; pocos cambios en las occidentales. Viento del noreste, más intenso en vertientes sudeste y noroeste.